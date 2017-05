Zacher Gábor: Megdőlt a kapudrog elmélet

A szakértő szerint ugyan a kapudrog elméletet ma már nem tartják megalapozottnak, de a praxisában azt tapasztalta, nagyon sokan kezdték a marihuánával, majd azután tértek át más kábítószerekre. Ugyanakkor valóban nincs törvényszerűség aközött, hogy ki milyen utat jár be a kábítószerekkel kapcsolatban.



Elmondta azt is, a cannabis legalizálása nem időszerű Magyarországon, viszont a fű orvosi felhasználásáról lehetne és kellene is vitatkozni.