Wass Albert-szobrot avattak Aszódon

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára az ünnepségen az író munkásságát méltatva kiemelte: műveinek többsége a feltétel nélküli hazaszeretetről szól.



Hozzátette: Wass Albert az amerikai számkivetettségben is rendíthetetlenül igazi patrióta volt, és a távolból is küzdött a ceausescui elnyomó hatalom ellen, ezért több alkalommal merényletet is megkíséreltek ellene. A mellszobor Babusa János szobrászművész alkotása.



Millisits Máté művészettörténész Wass Albert Üzenet haza című versének refrénjére - "a kő marad" - utalva úgy fogalmazott: a sziklaformájú kőtömbön álló kőszobor az író állhatatosságát szimbolizálja.



Kitért arra is: vannak, akik megkérdőjelezik Wass Albert írói értékeit, de mivel sokan olvassák műveit, az egyik legnépszerűbb íróként tartják számon. Wass Albertnek eddig hozzávetőleg 230 helyen állítottak emléket szobor vagy dombormű formájában.