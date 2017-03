Vona perre ment Terry Black kijelentése miatt, az alperesek többsége nem jelent meg a bíróságon

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/vonagabor/photos/a.10150160184994623.341499.247920204622/10155201078579623/?type=3&permPage=1

Az első- és másodrendű alperesen kívül a TV2, a Ripost, a Lokál, a Pesti Srácok és az Origo képviselőit idézte a bíróság - írja a mno.hu . Utóbbiaktól a Jobbik pártelnöke azért követel hatszázezer és másfél millió forint közötti sérelemdíjat, mert híresztelték előbbiek arra vonatkozó, emlékezetes botrányt kavart állításait, miszerint a politikusnak homoszexuális kapcsolatai voltak, illetve meleg bulikba járt szórakozni.Míg Vona Gábor és ügyvédje megjelent, a hét alperes részéről mindössze három jogász jött el. Később kiderült, hogy a Terry Blacknek – polgári nevén: Rácz Károly – postázott idézés tértivevénye „nem kereste"-jelzéssel érkezett vissza. A TV2 azért nem képviseltette magát, mert a felperes a TV2 Médiacsoport Kft.-t nevezte meg keresetében, ami időközben Zrt. lett. Vona ügyvédje, Kummer Ákos kérte a bíróságtól a jogutódlás megállapítását.A Vona által benyújtott kereset szerint mind politikusként, mind magánszemélyként sértették személyiségi jogait azok az állítások, melyek egyfelől azt a látszatot keltik, hogy hamis képet festett magáról a közvélemény előtt – tehát hazudott választóinak –; másrészt a családi életét is rosszul érintették a híresztelések.– Talán nem kell magyaráznom, hogy mit érez egy feleség és egy kiskamasz fiú, ha olyan állításokkal kell szembesülniük, hogy a családjuk hazugság, az apukának titkos, homoszexuális élete van – mondta Vona a tárgyalóteremben hozzátéve, hogy azóta az utcán is beszólásokat, megjegyzéseket kapnak, neki pedig például lakossági fórumokon is tesznek fel kérdéseket a témában.Szerinte a támadássorozat a legfontosabb politikusi tőkéjét, a szavahihetőségét próbálja megtorpedózni.– Ha homoszexuális lennék, vállalnám – mondta.Vona elmondta, méltatlannak tartja, hogy a bíróságnak ilyen ügyeket kell tárgyalnia, de politikusként feladatának érzi, hogy a közbeszéd eldurvulása ellen minden jogi eszközzel fellépjen. Megemlítette azt is, hogy Orbán Viktor a parlamentben tett utalást a szexualitására.Az alperesek egy része nem terjesztett elő írásbeli ellenkérelmet a bíróság számára, Zuschlag János beadványa pedig nem felelt meg a formai követelményeknek.Az Origo előterjesztésében hivatkozott többek között a tényfeltáró újságírás védettségére, és arra, hogy a sajtó feladata a közszereplők ellenőrzése. Alperesi részről elhangzott az is, hogy Vona mint közszereplő meg tudja védeni magát, és valójában nem is következett be nála semmilyen hátrány a kifogásolt cikkek miatt. A Ripost jogásza tagadta, hogy a perbe fogott sajtóorgánumok összehangolt támadást folytattak volna Vona Gáborral szemben.Vona Gábor az üggyel kapcsolatban a következő postot tette ki a Facebook-oldalára: