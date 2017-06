Vona ismét előhúzta a Trianon-kártyát

Gyermekeinknek sikertudatot kell adni: "magyar vagy és győztes", az autonómiatörekvéseket pedig nemzetstratégiává kell tenni - mondta a Jobbik Magyarország Mozgalom elnöke Gyöngyösön a trianoni évforduló alkalmából tartott megemlékezésen.



Vona Gábor azt feszegette beszédében, hogy lehet-e többet is tenni annál, mint amit eddig évről évre tettünk; hogy eljövünk a megemlékezésre, felsoroljuk veszteségeinket és a trianoni sorscsapás felelőseit megnevezzük.



Feltette magának a kérdést, mit vár tőlünk a magyar jövő, hogyan tudunk a sorscsapásból erőt meríteni - mondta Vona Gábor, és három "programpontban" foglalta össze a választ: emlékezni, elemezni, erősödni.



Múlt nélkül nincs jövő, de az emlékezet nem lehet protokolláris - folytatta. El kell vinni a gyerekeket a határon túlra, megmutatni nekik azt, ami ott még magyar. Sikertudatot kell adni nekik, tudatosítani bennük, hogy "magyar vagyok és győztes, mert ennyi tragédia után még mindig itt vagyok" - fogalmazott a pártelnök.



Vona Gábor szerint erősödésünknek nemcsak az autonómiatörekvések támogatásában kell megnyilvánulnia, hanem abban is, hogy "az újabb Trianonnak", a népességfogyásnak és az elvándorlásnak gátat szabjunk.



Azt kell elérni, hogy mindenki a saját szülőföldjén boldogulhasson, "a migránsok is, de mi is" - jelentette ki.