Völner: terrorizmus esetén is vannak a hatóságok munkáját bíráló szervezetek

A kormánypárti országgyűlési képviselő azzal kapcsolatban tartott hétfőn Budapesten sajtótájékoztatót, hogyA szavai szerint Soros György által fizetett és Ahmed H. mögé beálló szervezetek közé sorolta az Amnesty Internationalt és a MigSzolt, továbbá megemlítette Schilling Árpád rendezőt, Juhász Pétert, az Együtt elnökét és Gulyás Márton ellenzéki aktivistát mint akik emellett a kerítés lebontását is szorgalmazták.Hozzátette: uniós "liberális, komcsi, zöld" képviselők szintén olyan internetes bejegyzéseket tettek közzé, amelyekben kiálltak Ahmed H. mellett."Brüsszel és a magyar ellenzék, amely abban érdekelt, hogy a Soros-terv teljesüljön, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, egyértelműen beállt a mellé az Ahmed H. mellé, aki egyébként egy fundamentalista iszlám szervezet bizonyított tagja" - mondta Németh Szilárd.A politikus azt is kiemelte, hogy Ahmed H.-t Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány volt igazságügy-minisztere védi, aki "most is nagyon fontos politikai szerepet játszik", ugyanis tagja annak a formálódó árnyékkormánynak, "a Balázs Péter-féle csapatnak", amely "azon legyeskedik, hogy az ellenzék át tudja venni a hatalmat".Hazugságnak nevezte továbbá azt az állítást, hogy Magyarországon nem demokratikus módon működik az igazságszolgáltatás. Az Ahmed H.-perben is minden a perrendtartás szerint zajlik - jelentette ki.Németh Szilárd végül arra kérte a kormányt, hogy hozza meg a "Soros-terv" megakadályozásához szükséges döntéseket.Arra a felvetésre, hogy kit választana ellenfelének Csepelen az országgyűlési választáson, az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikót vagy Szabó Szabolcsot, az Együtt politikusát, úgy reagált: "nekem teljesen mindegy, jöhet bármelyik, nem érdekelnek (...), felőlem Gobbi Hilda is elindulhat".Kérdezték őt arról a HVG-ben megjelent Konrád György-interjúról is, amelyben az író egyebek mellett azt mondta: "Rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nicolae Ceausescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahova. Jóakaratú emberként azt kívánom, hogy Felcsútra menjen". Németh Szilárd ezt úgy kommentálta: Konrád György eljutott odáig, hogy kivégzésről beszél, ami diktatúrákban szokás, illetve arról, hogy lehet előle elmenekülni.Azzal kapcsolatban, hogy sem a DK, sem az LMP nem fizeti be a számvevőszék által megállapított tiltott pártfinanszírozás miatt rá kiszabott összeget, a fideszes képviselő azt mondta: "teljesen le vagyok döbbenve, ezek azt hiszik magukról, hogy törvényen felül állnak".Arra is reagáltatták, hogy a hódmezővásárhelyi független polgármesterjelölt utcájába - közlése szerint - új térfigyelő kamerát szereltek fel. Erre a Fidesz alelnöke annyit mondott: kevesebb kémfilmet kell nézni, és akkor kevesebb ilyen butaságot lehet mondani.Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az Ahmed H.-ügy tanulságaként levonható, hogy terrorizmus és tiltott határátlépés esetén is vannak olyan szervezetek, amelyek a magyar hatóságok és bíróságok munkáját bírálják.Völner Pál hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy a Szegedi Törvényszéken folytatódott a 2015-ös röszkei zavargások miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt Ahmed H. pere, kijelentette: a kormány továbbra is meg fogja védeni a határokat, nem engedi, hogy a rendőröket kényszerítsék, dobálják. Hozzátette, a kormány nem engedi meg azt sem, hogy különböző szervezetek képviseletében ezt a tevékenységet a hazai jogrendet veszélyeztető módon támogassák.Mint mondta, az említett szervezetek, a Soros Györgyhöz köthető NGO-k korábban tiltakozásokat és tüntetéseket is szerveztek.Völner Pál kitért arra is, hogy az a Bárándy Péter volt szocialista igazságügyi miniszter vállalta el a vádlott védelmét, aki szerint a hatóságok, illetve az elsőfokú bíróság nem járt el kellő körültekintéssel."Szerintünk ezt, amíg nincs meg a jogerős ítélet, nem lehet kimondani" - mondta.Külön érdekességnek nevezte és szerinte nem hagyható figyelmen kívül, hogy Bárándy Péter a V18 elnevezésű csoport "oszlopos" tagja, a volt miniszter "elsősorban a kormány leváltását tekinti fő feladatának". Völner Pál azt mondta, nem szerencsés összekeverni a vádlottak védelmét a kormány elleni támadásokkal.Az államtitkár az ügy másik érdekességeként említette, hogy Ahmed H.-nak hét útlevele volt, és valamennyi érvényes schengeni vízumot tartalmazott.Közölte: az Európai Parlament illetékeseinek, akik tiltakoztak Ahmed H. elítélése ellen, inkább azt kellene megvizsgálniuk, hogyan fordulhatott elő az, hogy egy szír nemzetiségű férfi hét érvényes schengeni vízumot tudott kiállíttatni a nevére. Hozzátette, talán az európai uniós szűrökkel van némi probléma, és ezek vizsgálata után kellene a magyar eljárásokat bírálni.Kérdésekre válaszolva Völner Pál azt mondta, a nyomásgyakorlás látható volt a korábbi bírósági döntésnél is, amikor a sajtó bizonyos része hangsúlyozta, hogy a volt igazságügyi miniszter által felvetetteket tartalmazta az ítélőtábla indokolása is. Ugyanakkor a Kúria megállapította, hogy az indokolás nem volt jogszerű, hiszen a másodfokú bíróságnak döntést kellett volna hoznia - mutatott rá.Völner Pál kijelentette: sajtótájékoztatója a bíróságok védelmét szolgálja, hogy a külső nyomásgyakorlásnak ne engedjenek.