Völner: Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A bevándorlást szervező, elősegítő szervezeteknek regisztráltatniuk kell magukat migrációval foglalkozó szervezetként. Ha ezt elmulasztják, akkor a hatóságok fogják megtenni helyettük. Továbbá be kell számolniuk az ilyen jellegű tevékenységükről - ismertette az államtitkár.



A finanszírozók éppen olyan veszélyesek, mint a szervezők, ezért rájuk is vonatkozna az idegenrendészeti távoltartás intézménye, amelynek keretében a schengeni határ 8 kilométeres körzetéből, indokolt esetben pedig a külföldi állampolgárokat Magyarország egész területéről ki lehetne tiltani - fűzte hozzá.



A második kvótaperről szólva Völner Pál azt mondta: a fő kérdés, hogy politikai vagy jogi döntést hoz majd az Európai Unió Bírósága. A Soros által támogatott szervezetek, személyek arra ösztökélik az európai intézményrendszert, hogy támogassák a tömeges migrációt, a szervezett betelepítést, azokat a tagállamokat pedig, amelyek ellenállnak, büntessék meg. Az Európai Bizottság ebben az esetben is kettős mércét alkalmazott. Csak három tagállam, Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen indított eljárást, pedig alig akad ország, amely teljesítette volna a kvótát - tette hozzá.



Völner Pál mint Komárom-Esztergom megyében induló egyéni jelölt arról beszélt: az elmúlt évek legnagyobb eredménye, hogy munkanélküliség helyett már munkaerőhiány van. Az egész térséget érintő jó hír az új komáromi híd, valamint az M1-est és Esztergomot összekötő gyorsforgalmi út építése, Esztergomban pedig rövidesen kiépül az árvízvédelmi rendszer - mondta.