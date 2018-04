Völner: Soros-jelöltjei tönkretennék a gazdaságot is

Völner Pál a Magyar Idők keddi számában megjelent nyilatkozatában azt mondta, ha "Soros-jelöltjei" kerülnek hatalomra, az gazdaságilag "földhöz vágná" Magyarországot és elveszne a mindennapok biztonsága. A baloldali pártok nem csak a határvédelmet számolnák fel és a migránsokat engednék be, de "dobra vernék" az állami vagyon nagy részét is. A nemzetgazdaságot ismét tönkretennék és átadnák az irányítást a külföldi gazdasági hatalmaknak, megint privatizálnák a közműcégeket, a közlekedés köztulajdonban lévő résztvevőit, és valamennyi olyan vállalatot és ingatlant, amely Magyarország stabilitásában, fejlődésében szerephez jut - mondta az államtitkár.



Emellett a migránsok eltartásának az árát is a magyar emberek és a magyar vállalkozások fizetnék meg - tette hozzá, megjegyezve, hogy Magyarországra tízezer migráns jutna első körben, de a szám idővel biztosan emelkedne.



A kötelező betelepítésről azt mondta, Brüsszel most azokat a migránsokat akarja Kelet-Közép-Európába betelepíteni, akiket korábban válogatás nélkül beengedett. Ez a Soros-terv, amit Brüsszel mielőbb szeretne a gyakorlatba átültetni - jelentette ki az államtitkár.



Völner Pál szerint a március végi franciaországi merénylet - amelyben egy marokkói férfi túszokat ejtett és négy embert megölt - azt bizonyítja, hogy az Afrikából érkező emberek generációk múltán sem hagyják maguk mögött a gyökereiket, és nem tudnak beilleszkedni az európai társadalmakba. Véleménye szerint legfeljebb csak az képzelhető el, hogy a bevándorlók európai szálláshelyükön kialakítják a maguk szabályai szerint a saját közösségüket.