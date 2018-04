Völner: Az Európa Tanács migránsokat akar behozni

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára szerint azért kritizálja az Európa Tanács a határvédelmet a tranzitzónákra hivatkozva, mert migránsokat akarnak behozni.



Völner Pál az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői csoportjának (GRETA) a nap folyamán nyilvánosságra hozott jelentésére reagált. Völner Pál azt írta, a jelentés újabb támadás a magyar határvédelem és bevándorláspolitika ellen. Egy céljuk van, hogy felgyorsítsák a menekültkérelmek elbírálását, olyanokat is menekültnek akarnak nyilvánítani, akik valójában nem azok - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a magyar kormány kitart álláspontja mellett, miszerint nem a migránsokat kell behozni, hanem a határokat kell megvédeni.



Az ET szakértői csoportja szerint a magyar hatóságok egyre kevésbé képesek azonosítani az embercsempészet lehetséges áldozatait az illegális bevándorlók és menedékkérők körében. A szakértői csoport felszólította Magyarországot, hogy írja elő, milyen módon ismerhetik fel a hatóságok az embercsempészek áldozatait, és hogyan tudják segíteni őket a tranzitzónákon kívül. Azt is kérték, hogy Magyarország vizsgálja felül a bevándorlók életkorának megállapítására szolgáló eljárásaikat a gyerekek érdekei védelmének biztosításáért.