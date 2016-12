Vivi és Jani minden ország előtt megfogadta: többé nem veszekednek

- Oda kéne tenni, a bőrkanapétól visszább, a tévé mellé!- De ha a tévé mellé tesszük, akkor nem lehet látni a tévét.- Oda kell tenni oldalt a függöny mellé.- De oda nem lehet!Nem sokáig tartott a vita, hamar kiderült, hogy oldalt, a függöny mellett lesz a legjobb helye a karácsonyfának. “Ott a papírja, hogyan kell összerakni" – mutatott Jani félszegen a kartondobozból kicsúszott használati utasításra, miután felhozta az egészet az alagsorból.Fadíszítés, éneklés, ebéd és gyertyagyújtás volt a program advent utolsó vasárnapján a nagyvisnyói otthonban, ahol idén tölti első közös karácsonyát tizenkét értelmi fogyatékos ember. Köztük van Jani és Vivi is, az elválaszthatatlan szerelmespár, akiket fél évvel ezelőtti multimédiás riportjukban mutatott be az Abcúg Mindketten Bélapátfalván dolgoznak, Vivi a szövödében készíti a szőnyegeket, Jani pedig a kézműbe jár, amikor legutóbb náluk jártunk, épp paradicsomos dobozt hajtogatott. Akkor boldogan vezettek körbe minket az új, nagyvisnyói otthonukban, és lelkesen tervezgették, mit fognak termeszteni a hatalmas kertben. Kíváncsiak voltunk, hogyan készülnek a karácsonyra, ezért hat nappal szenteste előtt újra ellátogattunk hozzájuk.“Csontleves lesz csigatésztával, meg ananászos csirkemell rizzsel" – biztatott minket Vivi vasárnap reggel az aznapi menüvel. Úgy ültek egymás mellett Janival, mintha fel se álltak volna a tavaszi találkozásunk óta, pedig sok minden történt velük az elmúlt hónapokban. Mára jól berendezkedtek az új otthonban, ahová januárban költöztek ki az intézetfelszámolási programban megszűnt, kétszáz fős bélapátfalvi intézetből. Akkor annak örültek a legjobban, hogy végre közös szobában alhatnak, de az év végére ez is megváltozott. Vivi maradt az emeleti szobában, ahol Anikót kapta szobatársnak, Jani pedig az alsó szinten lakik Joachimmal. Ettől még ugyanúgy szeretik egymást, mint korábban, de így könnyebb elkerülni a veszekedéseket. Korábban gyakrabban előfordult, hogy összekaptak apróságokon, például, ha Jani nem készült el időben a reggeli induláshoz. “Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy együtt vagyunk, szeretjük egymást. Meg vagyok elégedve magammal, meg a párommal, csak néha noszogatni kell" – jegyezte meg Vivi mosolyogva. A lány a Muzsika TV-ből ismeri jó pár karácsonyi dal szövegét, amiket együtt énekeltek Janival fadíszítés közben.Vivi tusfürdővel, Jani pedig parfümmel készül a karácsonyi ajándékozásra, bár szívük szerint érintőképernyős telefont és mp3-lejátszót kérnének a másiktól, de tudják, hogy ez túl drága lenne. Jani ettől még biztosan örülni fog a tusfürdőnek, mert imád fürödni: Vivi sokszor arra megy be a párja szobájába, hogy ő még mindig a fürdőszobában pancsol. Az ajándékokat meglepetésnek szánják, de azért sejtik, mit kapnak. “Szerintem Jani félrerakatta már a parfümöt a kisboltban. Remélem, el is hozza, nehogy hülyét csináljon belőlünk az eladó előtt!"Az elmúlt fél évben sok minden történt Viviékkel. Megszokták az új házat, rengeteg zöldséget termesztettek a kertben, és felfedezték a környéket is. Kirándultak Szilvásváradon és Sarudon, a nagyvisnyóiak pedig már ismerősökként köszöntik őket az utcán. Advent utolsó vasárnapján az otthon lakói felidézték, mi minden történt velük 2016-ban, és megmutatták a kedvenc fényképeiket is. Elmondták, kire gondolnak vissza szeretettel, Vivi el is érzékenyült, amikor eszébe jutott elhunyt édesapja.A szenteste előtti hétvége legfontosabb programja a nagyvisnyói gyertyagyújtás volt, ahol Vivi is felolvasott egy verset. “Egy kivételével minden adventi gyertyagyújtáson ott voltunk" – mondta Tőzsér Erzsébet, aki esetfelelősként irányítja az otthon életét. Az utolsó vasárnapon is ők értek oda elsőként, megelőzve még a református tiszteletest is. A gyertyagyújtás és néhány beszéd után az otthon lakóit is meghívták teázni a helyi idősek klubjába. Jól is jött a meleg tea, mert olyan hideg volt odakint, hogy aztán Janiék nem győzték melengetni a lábukat a radiátornál. Jani és Vivi szeretnének a még kevesebbet veszekedni, ezért karácsony előtt, amikor épp az ajándékokról beszélgettünk, egyszer csak fogadalmat tettek, hogy többé nem bántják egymást: