Visszatérhetett a gyanúsított VV Fanni lakásába?

Most a Blikknek egy informátor az eset szempontjából igen fontos részlettel állt elő: miszerint a gyilkossággal gyanúsított férfi másnap visszament Fanni lakására - írja a Bors.



"Mivel előző nap magával vitte Fanni kulcsait, ezért könnyen be is jutott a lakásba. Jól látszik minden a kamerák felvételein, pedig próbált rejtőzködni. Fekete, kapucnis pulóvert viselt, az ujját pedig jól lehúzta, hogy sehol ne hagyjon ujjlenyomatot, de még így is jól felismerhető a felvételeken. Valószínűleg rendet rakott, eltüntethetett minden nyomot a lakásban. Sőt, mivel Fanninál otthon több millió forint volt elrejtve, azt is kereshette. Előző nap sietősen távozott a lakásból, nem jutott ezekre ideje, utána viszont jó sok időt töltött bent" - állította az informátor a lapnak.