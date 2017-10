Visszacsábítanák az őcsényiek a kiebrudalt polgármesterüket

Itt nyaraltak volna a menekültek / Fotó: Hajdú D. András

A lemondott faluvezető viszont egyelőre lebegteti, hogy újraindul-e, miközben megindultak a találgatások, ki lehetne az új polgármester. Fülöp ellenlábasa, az alpolgármester egyelőre hallgat, a 2014-es második helyezett viszont fontolgatja az indulást. Van, akinek még a szekszárdi trafikmutyis, Fajszi Lajos is az eszébe jutott.Az Abcúg riportja következik.– Tévések? – nézett aggódva egy fiatal nő az utca végéről. Hamarosan kiderült róla, hogy a helyi iskolában tanít.– Nem, ez csak fényképezőgép.– Akkor jó, már azt hittem, tévések. Itt a múltkor még a gyerekeket is lekamerázták, amiért simán be lehetne perelni őket.– Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen jövőt látnak most maguk előtt az őcsényiek, vajon ki lesz az új polgármester, és hogyan lehetne kijönni ebből a helyzetből…– Nem az őcsényieket kell kérdezni az utcán! Hanem a harmadik felet kell megtalálni. Mindig van egy harmadik fél, minden konfliktusnál. Én szcientológus is vagyok, fel lehet menni a honlapra, ott van, hogy minden konfliktust egy harmadik személy robbant ki.– És itt most ki a harmadik fél?– Azt nem tudom. Na, ez egy szép riporteri feladat. Találják meg!– Soros?– Az egy túl távoli harmadik fél, helyi és országos harmadik felek is lehetnek.Riporteri feladatnak tényleg szép volt, de péntek délelőtt végül nem találtuk meg a titokzatos harmadik felet. Az viszont kiderült, hogy az őcsényiek a hátuk közepére kívánják az elmúlt hetek hajcihőjét, vele az összes újságírót és minden nyaraló menekültet. “Maguk tehetnek az egészről!" – vágták a fejünkhöz lépten-nyomon Őcsényben, amely szeptemberben azzal került be a hírekbe, hogy egy vállalkozó ingyen odaadta volna a panzióját néhány menekült családnak, hogy eltöltsenek ott pár napot.

A többség Fülöpöt akarja

Felújított játszótér Őcsényben / Fotó: Hajdú D. András

Az erről szóló falugyűlés botrányba fulladt, a vendéglátósnak kiszúrták az autógumiját, állítólag valaki még azzal is megfenyegette, hogy rágyújtja a házát. Pár nappal később a falu népszerű polgármestere, Fülöp János is lemondott, miután a képviselő-testület nem volt hajlandó feloszlatni magát.Egy középkorú férfi szerint nem kell semmilyen harmadik felet keresgélni, hiszen egyértelmű, hogy valójában a kormány áll az egész mögött. “Látni akarták, hogyan reagálunk, és felmutathatják, hogy lám, mennyire utálják az emberek a migránsokat. Pedig nem egy 2500 fős falunak, hanem az országnak meg az EU-nak kellene foglalkozni ezzel a témával" – mondta. “A Fidesztől bármi kitelik, még annál is több. Loptak a szocik is, de azok kezdő ministránsok ezekhez képest".Fülöp lemondása óta Kozma Zoltánné alpolgármester, Fülöp egyik ellenlábasa vezeti a falut, de csak ideiglenesen, a december 17-i választásokig. A botrány csillapodtával kíváncsiak voltunk, milyen jövőt látnak most maguk előtt az őcsényiek, és kit szeretnének a falu élére.“Legalább megtanulták helyesen ejteni a falu nevét. Eddig mindenki rövid ö-vel mondta, pedig hosszúval kell". Scultéty Erzsébet önkormányzati képviselő szerint nagyjából ennyi az előnye annak, hogy hetek óta Őcsénnyel van tele a média.Scultéty ahhoz a kisebbséghez tartozott, amely a testület önfeloszlatása mellett szavazott. Azt mondta, azért, mert akkor a testületi tagokat is újra kellett volna választani, és Fülöp is biztosan újra elindult volna. Márpedig Scultéty szerint Fülöpnek óriási érdemei vannak a falu életében, hiszen újra önkormányzati kézbe vette a repülőteret, utakat épített, felújította az iskolát és az Alkotóházat is. “Megmozdult egy-két dolog, ami korábban nem volt jellemző a falura. Ő egy nagyon jó pénzügyi szakember, mondhatnám, hogy egy pengeagyú valaki".

Van, aki a trafikmutyisra vágyik

Kilátás a polgármesteri hivtal ajtajából / Fotó: Hajdú D. András

Pénteken nem találkoztunk olyan őcsényivel, aki ne szeretné, hogy újra Fülöp legyen a polgármester. “Ő kellene újra" – helyeselt egy másik férfi is, kifelé jövet a dohányboltból, kezében pár sörrel. “Egy jó polgármester megtalálja a pályázatokat". Annyira támogatják őt, hogy a CBA-ban még egy ívet is alá lehet írni, hogy mondjon le a testület, és induljon újra Fülöp, akinek az előző választásokon sem volt félnivalója. 2014-ben majdnem 70, négy évvel korábban pedig majdnem 90 százalékot szerzett. Utoljára 2006-ban volt szoros a verseny, akkor a szavazatok 33 százalékával nyert.“Majd az őcsényiek megtapasztalják, hogy lehet így is vezetni egy települést, meg úgy is" – mondta Fülöp, akivel csak telefonon tudtunk beszélni, mert nem akart hosszabb interjút adni. A lemondott polgármester elismerte, hogy folyamatosan próbálják rábeszélni, induljon újra, de akkor ugyanezzel a testülettel kellene dolgoznia. “Akkor mi értelme lett volna lemondani?" – kérdezte. Szerinte biztosan lesz 3-4 jelölt, de hogy pontosan kik, arról fogalma sincs, találgatni pedig nem akart. “Pénzért bárki elvállalja. Aki beül, az jó pozícióba ül be". De bármennyire is összeveszett a testület egy részével, Fülöp nem zárta ki teljesen, hogy újra indulna. Azt mondta, egy hónap múlva fog végleges döntést hozni, és akkor fog bővebben nyilatkozni is.“Az alpolgármester asszonyt én életemben nem láttam. Azt se tudom, ki az, meg hogy őcsényi-e" – mondta egy nő, aki amúgy eléggé otthon van a falu ügyeiben. Kozma Zoltánné 2014-ben került be a testületbe, az összes képviselő közül a második legjobb eredménnyel. Ő szervezte a botrányba fulladt, menekültellenes falugyűlést, és végig az önkormányzat feloszlatása ellen harcolt.

Ezzel csak hírhedtek lettünk

Őcsényi reptér / Fotó: Hajdú D. András

Mivel ő került a legélesebb konfliktusba Fülöppel, bizonyára nem bánta a polgármester lemondását, és most sokan arra számítanak, hogy elindul a választásokon. A falubeliek többsége nem tudott róla sokat mondani, legfeljebb az utcán látják néha, egy helyi szerint “úgy fennhordja az orrát, hogy rossz időben biztos beleesik az eső". Kíváncsiak lettünk volna, hogy tényleg tervez-e indulni, és ha igen, mihez kezdene a falu élén, de nem találtuk bent a polgármesteri hivatalban, a telefont pedig mindig rögtön letette, amint meghallotta, hogy újságíró keresi.A legutóbbi választásokon Horváthné Kasza Klára szerezte meg Fülöp mögött a második helyet, de így is majdnem 600 szavazattal maradt le tőle. Horváthné az Abcúgnak azt mondta, még nem döntötte el, újra megpróbálja-e, bár őt is sokan próbálják rábeszélni. Ennél többet viszont ő sem akart mondani.Rajta kívül még Fajszi Lajos nevét hallottuk felmerülni az őcsényi utcákon, akinek egy helyi szerint “messzire elér a keze", ezért jó lenne a falu élére, bár “nem lenne olyan jó, mint Fülöp". Fajszi 2014-ben fideszes színekben indult a polgármesterségért (minden más jelölt független volt), de az ötből csak harmadik lett, 11,5 százalékos eredménnyel.Fajszi nem őcsényi, de a testvérének, Sándornak van dohányboltja a faluban. Fajszi Lajos Szekszárdon önkormányzati képviselő is volt, és valószínűleg tényleg messzire elér a keze: egy 2013-ban nyilvánosságra került hangfelvétel alapján ő is érintett volt a trafikmutyiban , 2015-ben pedig az derült ki róla, hogy a hozzá kötődő takarítócég sorra nyeri az állami és önkormányzati megbízásokat. Fajszi a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) Tolna megyei elnöke is, 2010-ben pedig az év vállalkozója volt, és a köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntette ki. Pénteken kerestük telefonon a VOSZ Tolna megyei irodáján, hogy megkérdezzük, tervezi-e az indulást, de nem sikerült utolérnünk.“Most készült el a település arculatterve, azzal is lehetne foglalkozni. Itt vagyunk a Sárközben, gyönyörű, eklektikus, századfordulós épületekkel és a kézművességgel, ami része a szellemi kulturális örökségnek, de szeretnénk, ha hungarikum is lenne" – sorolta kulturális ügyeket intéző, a Közösségi Házat is vezető Scultéty Erzsébet, mi mindennel foglalkozhatna az új polgármester. “Vannak még utak, amiket rendbe kellene tenni, és a reptérben is nagy lehetőség van, csak megfelelő ember kell oda".

Scultéty reméli, hogy a következő hónapokban végre a falu valódi problémái lesznek a középpontban. “Idáig nyugalom volt, de most nagyon megosztott lett a település. Olyan polgármester valószínűleg nem lesz, aki minden félnek megfelelő lenne, de gondolom, csak-csak elcsitulnak az indulatok, és az emberek a mindennapi gondjaikkal fognak foglalkozni, amik fontosabbak, mint ez a migránsügy. “Én előre jeleztem, hogy ezzel a purparléval nem híresek leszünk, hanem hírhedtek".