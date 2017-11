Villamosokkal, buszokkal próbálja pótolni a főváros a felújítás miatt kieső 3-as metrót

A 3-as metró északi szakaszának felújítása miatt pótlóbuszok járnak szombattól a metró vonalán, a munkálatok várhatóan 2018 végéig tartanak.



A szerelvények helyett a következő egy évben munkanapokon 20.30-ig a Lehel tér és Újpest-központ között, esténként és szombat-vasárnap pedig a teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek. A térségben a fennakadások elkerülésére pótlóvillamosokat indítanak, megerősítették a térség kötöttpályás közlekedését és közlekedési lámpákat hangoltak át.



A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint ennek ellenére előfordulhatnak majd fennakadások a közösségi és az egyéni közlekedésben is, az utazási idő lényegesen hosszabb lehet a megszokottnál.



A BKK a járműveken már megkezdte a hangos utastájékoztatást, és az érintett állomások körzetében az utastájékoztató eszközök kihelyezését. Az Árpád hídnál, a Nyugati pályaudvarnál és a Népligetnél végrehajtották a szükséges forgalmi változtatásokat. A Váci úton felfestették a buszsávokat; mivel a háromból irányonként egy-egy sávot buszsávnak jelöltek ki tíz kilométer hosszan, a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban torlódásokra lehet számítani.



A járműforgalom segítése érdekében a III. kerületben a Batthyány utca-Szentendrei út útvonalon a közlekedési lámpákat áthangolják. A XV. kerületben a Szerencs utca és az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszának kereszteződésében a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban szintén ritkábban váltanak a közlekedési lámpák.



A BKV a metrópótlásra 59 csuklós autóbuszt állít forgalomba, de az esti és a hétvégi teljes vonalas pótlás idején a pótlóbuszok száma megközelíti a 80-at. A buszok átlagosan 45 másodpercenként indulnak.



Emellett megerősítették a térség kötöttpályás közlekedését. A 12-es helyett hétköznap 12M jelzéssel a Lehel térig meghosszabbítva, háromkocsis szerelvényekkel közlekednek a villamosok, a 14-es járat pedig 14M jelzéssel sűrűbben és hétvégén is nagyobb befogadóképességű szerelvényekkel jár. A két járat csúcsidőben 3-4 percenként közlekedik majd.



Gyakrabban indítják a Keleti pályaudvarig közlekedő - az 1-es, a 2-es és a 4-es metróra is közvetlen átszállási lehetőséget nyújtó - 20E és a 30-as járatcsalád tagjait is.



Azt ajánlják, hogy a belvárost az utasok a III. kerületi Vörösvári út és Bécsi út környékéről a 19-es és a 41-es villamossal a budai fonódó villamoshálózaton közelítsék meg, míg a kerület északi feléből, illetve a Szentlélek tér vonzáskörzetéből a H5-ös (szentendrei) HÉV-vel, majd a 2-es metróval.



Az Óbuda felől a belvárosba utazók számára a 34-es és a 106-os busz vonalát a Lehel térig meghosszabbították. Rákospalota és Újpalota felől sűrűbben jár az 5-ös és a 7E busz, illetve ajánlott a 1-es metró Mexikói úti végállomásáig közlekedő 25-ös és a 225-ös járat használata is.



A naponta félmillió utast szállító 3-as metróvonal felújítása több ütemben zajlik és várhatóan három évig tart. Az első, Lehel tér és Újpest-központ közötti szakasz felújítása várhatóan egy évet vesz igénybe. A középső (Lehel tér -Nagyvárad tér), illetve a déli (Nagyvárad tér - Kőbánya-Kispest) szakasz felújításának indulásáról még nem született döntés.