Világháborús centenárium - Benkő: az elesett katonákra emlékezni kell

Benkő Tibor hozzátette: a felújított debreceni honvédtemető méltó emlékhely az emlékezésre és az emlékeztetésre. Felidézte, hogy a temetőben nyugszanak az 1849. augusztus 2.-ai debreceni nagy csata áldozatai: névtelen honvédek, katonák, akik hazájuk függetlenségéért, szabadságáért áldozták életüket. Ugyancsak nyugszanak a honvédtemetőben az első, illetve a második világháborúban elesett katonák.



"Ezért méltó az az elnevezés, hogy honvéd temető, és a hősök temetője" - mondta Benkő Tibor hozzátéve: "hősök, áldozatok, elesettek együtt nyugszanak itt a földben, együtt a magyar katonák azokkal, akik akkor ellenségek voltak". Benkő Tibor szavai szerint sokaknak, akik háborúba indultak és háborúban estek el, nem adatott meg, hogy hazájukban szeretteik mellett nyugodhassanak. Nem azért lettek katonák, hogy hősök legyenek, azért indultak háborúba, mert győzni akartak: nagyapák, apák, fiatal emberek, akik szeretteiket hagyták otthon - mondta a honvédelmi miniszter, hozzátéve: "tisztelet mindenkinek, akikre emlékezünk a hősök kertjében, az ország bármelyik pontján".



Benkő Tibor kiemelte: "mutassunk példát abban is, hogy számunkra fontosak azok a katonák is, akik Magyarországon veszítették életüket". "Legyen ez példaértékű és példamutató minden ország és minden nemzet számára, ahogy mi tiszteletet adunk és megbecsüljük a Magyarország földjén elhunyt katonákat, az emléküket. Ezt kérjük és ezt várjuk más nemzetektől is" - fűzte hozzá. Benkő Tibor végezetül arról beszélt, hogy a magyar embereknek rendkívül fontos, hogy béke legyen az országban, Európában. Kérte a katonákat, hogy esküjükhöz híven, legjobb tudásuk szerint szolgálják Magyarország, a magyar emberek biztonságát, a békét. Kósa Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke azt mondta: amíg lesz magyar államiság, amíg lesz magyar állam, mindig fejet hajtanak azok előtt, akik megvédik a hazát. A politikus szerint a honvédelem ügye a legfontosabb ügy, a NATO tagjaként pedig Magyarország biztonságban van. Ugyanakkor "most is harcban állunk" - utalt a honvédség külföldi missziós tevékenységére, amelyben "a magyar katonák kiválóan megállják a helyüket".



A rendészeti bizottság elnöke méltatta a katonák helytállását a migráció kezelésében, mondván, ha baj van, odamennek a határra, és megvédik az országot. "Ennél nagyobb vállalást nem lehet tenni" - jegyezte meg Kósa Lajos. Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere azt mondta, "a felújítás azt üzeni: a hazáért való áldozatvállalás nem mehet feledésbe". Hozzátette: a Hősök temetőjének felújítására az önkormányzat két pályázaton 250 millió forintot nyert, amit 100 millió forint saját forrással egészítettek ki.



A debreceni 5. számú Bocskai István lövészdandárral együttműködve a felújítás első ütemében 2023 első világháborús hős párnakövét cserélték ki, rendbe tették a második világháborús sírokat, és megtörtént a sírkert teljes kertészeti és műszaki felújítása. A második ütemben a temetőben lévő hősök panteonját újítják fel - jelezte Debrecen polgármestere. Az ünnepi beszédeket követően tábori lelkészek megszentelték, illetve megáldották a felújított sírkertet, majd a jelenlevők a síroknál virágokat helyeztek el, mécseseket gyújtottak.