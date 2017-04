Videón mutatjuk, hogyan csaptak le a rendőrök két autótolvajra!

A nyomozás adatai szerint a két fiatalkorú budapesti lakos 2017. március 31-én 22 óra 10 perc körül megpróbált feltörni Budapesten, a XIV. kerület Cserei utcában egy parkoló gépkocsit. A cselekményt kamerán keresztül észlelték a zuglói térfigyelő központ rendőrei, ezért értesítették a járőröket. Az egyenruhások a jelzéstől számított három percen belül a helyszínre érkeztek, ahol elfogták a két feltételezett elkövetőt.Még az intézkedés során kiderült az is, hogy a fiatalok másik kettő parkoló autót is megkíséreltek feltörni, további egy autót pedig ki is tudtak nyitni, ezt vezetni is akarták, de nem tudták beindítani. A rendőrök megtalálták a budapesti lakosok nadrágzsebében azokat a szerszámokat - kalapács, csavarhúzók, fúrófej, imbuszkulcs - is, amelyeket a feltörésekhez használtak.A járőrök a két feltételezett elkövetőt a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki őket.A zuglói rendőrök 2017. március 31-én 3 óra 40 perckor a Budapest, XIV. kerület Gizella utcában is elfogtak egy gépkocsifeltöréssel gyanúsítható férfit, akit szintén gyanúsítottként hallgattak ki.