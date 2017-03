Videón a vadászfegyveres benzinkútrabló, aki öngyilkos lett - Újabb részletek

Az elkövető március 16-án 3 óra után néhány perccel jelent meg egy Audi típusú gépjárművel egy budaörsi benzinkútnál, ahol fegyverrel megfenyegette az alkalmazottakat, majd a bevétel átadását követelte tőlük. A férfi a pénz átvételét követően továbbhajtott a Tárnoki lehajtónál található üzemanyagtöltő állomáshoz, majd fegyverével ott is készpénz átadására szólította fel a dolgozókat. Ezt követően mintegy negyed órával később haladt át Fejér megyébe, ahol a Váli-völgyi, valamint a Velencei lehajtóknál található benzinkutakat is kirabolta. A férfi követelésének nyomatékosítása érdekében minden helyszínen lövéseket is leadott, azonban személyi sérülés nem történt.A férfi a megszerzett pénzzel az M7-es autópályán Siófokig menekült, majd végül a 7-es számú főúton haladt vissza, Székesfehérvár felé. Pest, Fejér és Somogy megye rendőrei a szükséges erők átcsoportosításával, tevékenységük összehangolásával követték a férfit, aki menekülése során Székesfehérvár közigazgatási területén, a 63-as számú főút és a 8-as számú főút kereszteződésében található körforgalomban balesetet szenvedett, a járművével tovább közlekedni már nem tudott, majd egy vadászfegyverrel 4 óra 20 perc körüli időben öngyilkosságot követett el.A bűncselekmények elkövetője egy 18 éves bonyhádi lakos volt, aki előző este hozzátartozói számára öngyilkossági szándékú búcsúlevelet hagyott hátra, majd magához vette édesapja engedéllyel tartott fegyvereit, valamint lőszereit és távozott otthonról az apja gépjárművel - hangzott el Varga Péter rendőr dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének csütörtöki sajtótájékoztatóján.Egy budaörsi, egy tárnoki, egy kajászói és egy velencei benzinkutat rabolt, illetve próbált kirabolni az a fegyveres, aki menekülés közben balesetet szenvedett, majd öngyilkos lett az M7-es autópályán csütörtök hajnalban - írta meg a Bors Szollár Domokos, a MOL-csoport kommunikációs vezetője a 24.hu-nak elmondta, benzinkútjaikon csak alkalmazottak tartózkodtak a rablás idején. A férfi két helyszínen – Budaörsön és Tárnokon – szerzett pénzt, a jelenlegi információk szerint összesen 100 ezer forint körüli összeget. A MOL kasszabiztonsági rendszere nem engedi, hogy 150 ezer forintnál nagyobb összeget tartsanak benne, más esetben jelez, ezért sem tudott több pénzt zsákmányolni a rabló - értesült a lap.A velencei kútról a rabló üres kézzel távozott. A férfi ugyanis, miután berontott, rögtön a levegőbe lőtt, a két alkalmazott viszont – egy férfi és egy nő – lebukott a pult alá, majd a hátsó helyiségbe menekültek. A támadó ott maradt egyedül, így végül elvett két energiaitalt és elment.Úgy tudjuk, hogy a férfi egyetlen fejlövéssel végzett magával, arca teljesen összeroncsolódott. Információink szerint vadászpuskát használt, legalábbis az egyik helyszínen erről számoltak be a szemtanúk.A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2017. március 16-án hajnalban az M7-es autópálya Pest megyei és Fejér megyei szakaszán egy férfi több üzemanyagtöltő állomásra bement -A kutakon minden esetben fegyverrel követelte a bevételt az eladótól. Több esetben lőtt is, de szerencsére senki nem sérült meg.Miután a pénzt megkapta, elmenekült a helyszínről.A férfi menekülése során Székesfehérvár közelében, a 63-as számú főút és a 8-as számú főút kereszteződésében található körforgalomban balesetet szenvedett, majd öngyilkosságot követett el.

A rendőrök a helyszíni szemle idejére az érintett útszakaszt lezárták.A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a gépkocsivezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék el a csomópontot!