Veszélyes vírussal dolgozott, amikor baleset érte a laboratóriumi dolgozót Budapesten

Filovírussal végzett munka során baleset történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL), az érintett laboratóriumi dolgozó egy hete kórházban van, megfigyelik - közölte az OKI kommunikációs osztálya pénteken az MTI-vel.



A baleset múlt pénteken történt, nemzetközi feladathoz kapcsolódó, filovírussal végzett munka során.



Az OKI közleménye szerint az NBL munkatársai az ilyen esetekre kidolgozott laboratóriumi protokollt végrehajtva megtették a szükséges intézkedéseket. Az érintett laboratóriumi dolgozó a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László telephelyén, speciálisan kialakított egységben 7 napja áll megfigyelés alatt.



A kórház szakorvosai folyamatosan figyelemmel kísérik az állapotát, a dolgozón a megfigyelés alatt az oltási reakción kívül más tünetet nem észleltek - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) tájékoztatták a balesetről, azóta folyamatos a kapcsolattartás a WHO-val, naponta adnak tájékoztatást, és a WHO a megtett intézkedéseken felül mást nem tart szükségesnek. A WHO segítségével a vírus elleni oltóanyag 24 órán belül Magyarországra érkezett és az érintett laboratóriumi szakember megkapta. Megérkezett a kísérleti fázisban lévő vírusellenes szer is.



A közleményben hangsúlyozták: a baleset után azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, "ennek eredményeképpen a többi munkatársra, illetve a lakosságra az eset veszélyt nem jelent".



A Filovírus-családba tartozik az Ebola és a Marburg vírus, mindkettő vérzéses lázzal jár.