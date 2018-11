Veronai tragédia: becsöngettek a sofőrhöz a gyászoló szülők

Fotó: BorsOnline

A csalódott rokonok egy üzenetet hagytak a postaládában.

Fotó: BorsOnline

Október végén indult a veronai tragédia pere, ahová hiába várták a sofőr V. Jánost a gyászoló szülők, a férfi nem jelent meg. Mivel a történtek óta a sofőr nem hajlandó szembenézni a szülőkkel, többen úgy döntöttek: eljött az idő, hogy személyesen felkeressék és megpróbálják szóra bírni. Az ő kérésükre nem mutathatjuk meg mindegyiküket fotón, Szendrei Endre azonban, aki unokahúgát vesztette el a 17 áldozatot követelő szerencsétlenségben, vállalta, hogy kiáll a gyászolók igazáért. - írja a BorsOnline – A végtelenségig nem bujkálhat előlünk, valaminek történnie kell – fakadt ki a Bors munkatársának Szendrei Endre.– Mi nem akartuk megismerni ezt az embert, de tudom, neki is van egy lánya, ezért szeretném feltenni neki a kérdést: ha az ő gyereke nem száll le egy busz­ról, hanem halálra ég, akkor várna-e válaszokat a sofőrtől?A hozzátartozók közül néhányan egy békéscsabai kávézóban beszélgettek, mielőtt a férfi háza felé indultak. A Bors munkatársai elkísérhették őket, és követhették, vajon ajtót nyit-e nekik V. János. Drámai pillanatok zajlottak le: a családtagok órákig álltak a kapunál. Csengettek, kopogtak az ab­lakon, végül már dörömböltek. Délután érkeztek, de még lapzártánk idején is várták, hátha hajlandó mutatkozni.– V. úr, jöjjön ki, az elhunytak hozzátartozói vagyunk! – kiabálták, hiába.A rokonoknak senki nem nyitott ajtót annak ellenére, hogy egy autó ott parkolt a ház előtt. A szomszéd a Borsnak azt mondta, valaki egész biztosan a házban van. Az autón egyébként látható a szlovén pályamatrica, ami a családtagok szerint bizonyítja, hogy a férfi járt Veronában a tárgyalás előtt, hogy ottani ügyvédet fogadjon. A tárgyalásra valamiért mégsem ment el.– Sajnos az elmúlt időszak tapasztalataiból erre számítottunk. Ennyit ér neki a gyerekeink halála. Ezen a buszon ő volt a kapitány, az ő felelőssége volt minden, ami ott történik, de ezt nem akarja vállalni – mondta az egyik hozzátartozó. Úgy tudjuk, V. János azt állítja, nem ő vezetett, hanem a másik sofőr, aki a baleset után meghalt. Amikor az látta, hogy baj van, egyenesbe akarta rántani a kormányt, de nem sikerült.Az autópálya kamerái rögzítették, hogy a baleset idején V. János ült a volánnál. Sikerült közben elérnünk a másik sofőr feleségét, aki megerősítette: ugyan a férjével V. János együtt dolgozott évtizedekig, a férfi teljesen elzárkózott előle is. – Veronában a baleset után beszéltünk utoljára, később hiába hívtam őket, nem vették fel a telefont és nem reagáltak egyetlen kérdésemre sem – mondta a Borsnak az asszony.