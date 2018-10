Veronai busztragédia: Decemberre napolták el a baleset vizsgálóbírósági ülését

A veronai vizsgálóbíróság elnapolta és december 13-ra tette át ülését a magyar autóbuszbaleset ügyében - értesült az MTI szerdán.Luciano Gorra vizsgálóbíró azzal indokolta az új dátum kitűzését, hogy az egyik vádlott, az autóbusz magyar sofőrje néhány nappal ezelőtt új védőügyvédeket jelölt ki. A védelem képviselői pedig további időt kértek a peranyag átvizsgálására. Olasz sajtóértesülések szerint a magyar sofőr védelmét két olasz ügyvéd látja el.A vizsgálóbíró előtt a vád és a védelem képviselői jelentek meg a veronai bíróság épületében. Ebben a bírósági tárgyalást megelőző szakaszban a vizsgálóbírónak arról kell döntenie, hogy a perben érintett felek közül hányan állnak majd bíróság elé, kit illet meg esetleges gyorsított eljárás, valamint hányan érvényesíthetnek polgári jogi igényt. Jelenleg több mint százan nyújtottak be követelési vagy kártérítési igényt. A közlekedési balesetek áldozatai családtagjainak olasz szövetsége (Aifvs) például az autósztráda nem biztonságos üzemeltetése miatt tett feljelentést.A büntetőper a vizsgálóbíró döntése után veszi majd kezdetét.Paolo Sachar veronai államügyész hat személy ellen nyújtott be vádemelési kérelmet közúti baleset okozása címén. Köztük az egyetlen magyar az autóbusz sofőrje, aki túlélte a tragikus balesetet. A többi vádlott olasz, köztük van a baleset helyszíne, az A4-es autósztráda Brescia-Padova szakaszáért felelős mérnök, a sztrádaszakasz biztonsági elemeit tervező és ezek építését irányító műszaki hivatal vezetője, valamint az Anas olasz autósztráda-üzemeltető vállalat három mérnöke, akik szintén a biztonsági elemekért voltak felelősek. Az érintett sztrádaszakasz biztonsági kiépítése még a kilencvenes évek elején történt.A baleset tavaly január 20. éjszaka következett be a Verona melletti San Martino Buon Albergo magasságában. A budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium tanulóit és kísérőit szállító autóbusz kisodródott, a sztráda szalagkorlátjának, majd egy tartópillérnek ütközött és kigyulladt. A tragédiában 17 diák és felnőtt veszítette életét, köztük a busz másik vezetője.Szerdán délelőtt kezdődött az első tárgyalás a veronai busztragédia ügyében Olaszországban, a veronai városi bíróságon, amunkatársa a helyszínről tudósított a feszült pillanatokról. A sofőr V. János, az ügy egyetlen magyar vádlottja nem jelent meg.Öt magyar családból, nyolcan utaztak Veronába, hogy végre a sofőr szemébe nézhessenek, azonban V. János ezúttal is kitért előlük. Mint arról korábban beszámoltunk, V. János azóta sem kereste fel a szülőket és a megkeresésükre sem reagált.Azt hangoztatja, hogy nem érzi magát bűnösnek. Ennek ellenére egyetlen magyar vádlottként beidézték. Mellette öt olasz vádlott van, akik az A4-es autópályáért felelősek.A tárgyalás késve kezdődött, mert a sofőrt várták. Az ügyvédje sem tudta, megjelenik-e. Egy órával később végül nélküle kezdődött el, ekkor bejelentették, hogy nem lesz a helyszínen. Így a tolmácsra sem volt szükség, aki fordított volna, hogy kommunikálhasson az olasz bíróságon.Kirendelt védője azt közölte, hogy ő csak október 29-én kapta meg az ügyet, így nem volt ideje tanulmányozni. Ezért a tárgyalás elnapolását kérte.A szülők szerint a sofőr célja továbbra is az időhúzás, hiszen ez már a második kirendelt védő, az előzővel pedig nem volt hajlandó felvenni a kapcsolatot.