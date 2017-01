Veronai busztragédia: a sofőr ellen vádat emelt az olasz rendőrség

Miután hétfőn derült ki, hogy az 52 éves sofőr lehet a veronai buszbaleset egyik túlélője, kedd reggelre kiderült, hogy az olasz rendőrség vádat emelt ellene, írja a thelocal.it -re hivatkozva az Index A sofőrt azzal vádolják, hogy figyelmetlen vezetése okozta az utasok halálát.

Hétfőn írtuk

Szijjártó: pénteken hozhatják haza a holttesteket



Előreláthatólag pénteken hozhatják haza a veronai buszbaleset áldozatainak holttestét - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az M1 aktuális csatorna esti híradójában.



A tárcavezető elmondta: az illetékes olasz ügyész kedden küldi ki az áldozatok eltemetésére vonatkozó engedélyeket annak az önkormányzatnak, amelyhez a balesetben érintett autópálya szakasz is tartozik.



A dokumentumok alapján állítja ki az önkormányzat a halotti anyakönyvi kivonatokat, ami alapján engedélyezik a holttestek kiadását és elszállítását.



A szükséges dokumentumok elkészülte után, lehet, hogy már csütörtökön, de inkább pénteken szállíthatják haza a holttesteket.



A miniszter elmondta azt is, a holttestek és a válságos állapotban lévő sérültek azonosítása befejeződött, és a külügyminisztérium munkatársai elkezdték felvenni a kapcsolatot a hozzátartozókkal; információi szerint az érintettek felével már tudtak beszélni.



"Mindenesetre a telefonálást ma este addig nem hagyjuk abba, amíg minden hozzátartozóval nem tudtuk közölni az azonosítás eredményét" - fűzte hozzá.

