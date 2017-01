Veronai busztragédia - Eddig nyoma sincs műszaki hibának

Nyoma sincs műszaki hibának



Az olasz rendőrség eddig semmilyen tárgyi bizonyítékot nem talált arra, hogy meghibásodott volna a balesetet szenvedett busz.

Az olasz rendőrség eddig semmilyen tárgyi bizonyítékot nem talált arra, hogy meghibásodott volna a Veronánál múlt héten súlyos balesetet szenvedett magyar autóbusz - közölte Girolamo Lacquaniti, a veronai közúti rendőrség parancsnoka hétfőn.



Girolamo Lacquaniti kijelentette, hogy a baleset utáni óráktól megállás nélkül dolgozó hatóságok "jól állnak, ami az autóbusz által megtett út részletes rekonstrukcióját illeti". Hangsúlyozta, hogy a baleset okait vizsgálva "több lehetőségen dolgoznak, de jelenleg semmilyen tárgyi bizonyíték nem utal a jármű bármilyen különösebb meghibásodására". Hozzátette, hogy az áldozatokon végzett orvosszakértői vizsgálatok célja is az, hogy a baleset körülményeiről világos válaszokat tudjanak adni a családtagoknak.



"Fényt akarunk deríteni arra, ami történt, ezt szolgálta a baleset óta eltelt három nap munkája" - mondta Girolamo Lacqaniti. Elismerte, hogy az olasz rendőrök munkájának legnehezebb része az emberi tényező, de hangsúlyozta, hogy "munkájukat hatósági személyként a lehető legnagyobb szakmai hozzáértéssel és összpontosítással végzik".



A halálos áldozatok és a válságos állapotban levő két sérült azonosítása a legsürgetőbb, de időigényes feladat is - mondta Angela Barbaglio veronai helyettes államügyész. Elmondta, hogy mind a tizenhat halálos áldozat esetében megállapítják, hogy a halált az ütközés vagy a lángok okozták-e.



Az eddigi információk szerint az autóbusz nekisodródott az autósztráda szalagkorlátjának, majd nekihajtott egy felüljáró tartófalának és kigyulladt.



Angela Barbaglio elmondta, hogy az ügyészség külső műszaki szakértőt kért fel konzulensként a kiégett autóbusz roncsának megvizsgálására. Hangsúlyozta, hogy a jármű motorja nem semmisült meg a lángokban, így információkkal szolgálhat. Az ügyész hozzátette, hogy az áldozatok azonosításának lezárása után megadják az engedélyt a halottak hazaszállítására.



Giovanna Ghirlanda, az életveszélyes állapotban lévő két magyar sérültet kezelő Borgo Trento veronai kórház orvosigazgatója az MTI-nek telefonon elmondta, hogy a betegek állapota nem változott, továbbra is stabil, de válságos. A veronai kórházakban ápolt hat magyar súlyos sérültből ők ketten maradtak itt.



Az együttérzők a Római Magyar Akadémián (RMA) hétfőn és kedden egy könyvbe jegyezhetik be részvénynyilvánításaikat. Az első nap számos olasz és külföldi diplomata tett ilyen bejegyzést.



"Sokkot kaptam, beszélni sem tudtam"



A baleset egyik túlélője, Benedek az RTL Híradónak beszélt elsőként a történtekről.



"Sokan filmeztek, aludtak. Arra ébredtünk, hogy nagyot csapódik a busz. Aki szerencsés volt nem ájult el, olyan is volt, aki az ütközés pillanatában meghalt" - kedzte Benedek.



Látta, ahogy társai menteni próbálják a többieket.



"Volt, aki kiütötte az ablakot kézzel vagy kalapáccsal, ők, akik az ablakon menekültek ki túlélték. Jobban megsérültek akik középen voltak, onnan kevesen jutottak ki élve" - folytatta.



Ő maga alig jutott ki. Rászorult az ülés.



"Sokan pánikoltak, megvártam amíg elmennek mellettem, valahogy kiszabadultam és kifutottam. Nem emlékszem, hogy ajtón vagy ablakon. Sokkot kaptam, beszélni sem tudtam, nem fogtam fel. Amikor a kapitányságra értünk kijött belőlem minden, nem fogtam fel. Azóta jutnak eszembe emlékképek" - mondta el Benedek.



A Híradónak egy édesanya, Pataki Ágnes is beszélt a történtekről.



"Az, hogy két gyerekem volt kint és hazajöttek, az egy isteni csoda" - kezdte.



A lányok változó hangulatban vannak, néha meg sem szólalnak, néha maguk kérik, hogy beszélhessenek a tragédiáról. A buszról mindketten lejutottak, az utolsók között.



A Szinyei Merse Pál Gimnáziumban ma nem volt tanítás, mégis bement sok diák, mert képtelenek voltak otthon maradni. Beszélgettek, és gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére.



Stabil a legutóbb hazahozott sérült állapota

Stabil a Veronából legutóbb hazahozott sérült állapota - jelentette be a Honvédkórház orvos-igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón, az intézményben, Budapesten.

Tamás Róbert közölte: a buszbaleset hétfőn hazahozott sérültje koponya- és végtagsérüléseket szenvedett, ám állapota stabil, egyelőre műtét szükségessége nem merült fel.



Ónodi-Szűcs Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára emlékeztetett: már hazaszállították a buszbaleset négy sérültjét - három embert még vasárnap repülőgéppel -, így minden olyan sérült, aki szállítható állapotban volt, megérkezett Magyarországra.



Felidézte, még szombaton kiutazott három mentőorvos Veronába, hogy felmérjék, mely sérültek szállíthatóak Magyarországra. Ennek nyomán került a Honvédkórházba a buszbalesetben megsérült négy felnőtt.



Reménykednek abban, hogy a még Veronában kezelt két súlyos sérült is minél hamarabb szállítható állapotba kerül - mondta az államtitkár, aki a kormány nevében kifejezte részvétét a hozzátartozóknak.



Kérdésre válaszolva Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta, hogy a sérültek a baleset egészére nem emlékeznek, csupán részletekre.



Tamás Róbert orvos-igazgató közölte, hogy a még vasárnap hazaszállított három sérült közül kettőt égési sebekkel kezelnek, egy sérült esetében pedig törés miatt sebészeti beavatkozást terveznek.



Annyit árult el, hogy a kórházban kezeltek valamennyien 30 és 60 év közötti felnőttek, és a fizikai sérülések mellett pszichiátriai és pszichológiai ellátást is kapnak.



Hozzátette, hogy a még Olaszországban kezelt két beteg állapota súlyos és válságos, továbbá a buszbaleset egyik áldozata könnyű sérülésekkel, járóbetegként kereste fel a kórházat.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.



A kormány a baleset áldozatainak emlékére hétfőre nemzeti gyásznapot rendelt el.



Hazaérkezett a negyedik súlyos sérült is



Megérkezett Magyarországra a pénteki veronai buszbaleset negyedik súlyos sérültje hétfőn kora délután - közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.



Az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában elhangzott, hogy a repülővel érkező sérült egy férfi, aki koponyasérülést szenvedett. A három másik súlyos sérülthöz hasonlóan őt is a budapesti Honvédkórházban kezelik tovább.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.



Két utast válságos állapotban kezelnek veronai kórházakban, ők egyelőre nem hozhatók Magyarországra. Négyen súlyos sérüléseket szenvedtek, közülük egy 50-60 év körüli, másod- és harmadfokú égéseket szenvedett pár vasárnap délután érkezett a Honvédkórházba. Vasárnap este érkezett a harmadik sérült, egy 30 év körüli férfi, akinél csonttörést, szalagsérülést és kisfokú égési sérülést állapítottak meg. Mindhármuk állapota stabil, maguknál vannak és kommunikálnak.



A baleset könnyebb sérültjei már elhagyhatták Olaszországot.



Az egészségügyért felelős államtitkára szerint egy-két óránként érkezik tájékoztatás a hétvégi buszbaleset még Olaszországban ápolt sérültjeinek állapotáról.Ónodi-Szűcs Zoltán az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában elmondta: a budapesti Honvédkórházba érkezett sérültek állapota stabil, fel fognak épülni, ha műtétekre lesz is szükségük, és "nagyon jó kezekben vannak".Az államtitkár hangsúlyozta: nagyon jó az együttműködés a magyar és az olasz hatóságok között, így a helyszínre érkező magyar szakembereknek mintegy másfél óra alatt sikerült szinte minden érdemi információ birtokába jutniuk.Az Európai Parlament előtt félárbócra eresztették hétfőn a magyar zászlót a veronai buszbaleset áldozataira emlékezve.Az uniós parlament - a Magyarországon elrendelt nemzeti gyásznaphoz kapcsolódóan - így emlékezik meg arról, hogy péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett és kigyulladt egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek.

Nemzeti gyásznap

Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében, tizenhatan meghaltak, több mint húszan megsérültek. A buszon nagyrészt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője szombaton közölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a kormány az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére január 23-át nemzeti gyásznappá nyilvánította.A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a nemzeti gyásznapon Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni. A meghatározott középületeken gyászlobogót kell kifüggeszteni, illetőleg Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbocra kell ereszteni.Az iskolákban tanóra vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani.Felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a veronai buszbaleset áldozataiért elrendelt nemzeti gyásznapon, hétfő reggel az Országház előtt.A budapesti Kossuth Lajos téren tartott megemlékezésen ott volt Áder János államfő, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök, valamint miniszterek, kormánypárti és ellenzéki politikusok.A lobogó félárbócra eresztése után Bíró László katolikus tábori püspök mondott rövid imát.Az Országház előtti megemlékezésen a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói és tanárai közül is sokan ott voltak. A közjogi méltóságok részvétüket fejezték ki nekik.A krízisintervenciós szaktanácsadó szerint fel lehet dolgozni a hétvégi veronai buszbaleset okozta traumát, de ehhez időre és szakember segítségére van szükség.Polus Enikő az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában arról beszélt: az érintetteknek hónapokra, akár évekre, de a többieknek is hetekre lehet szükségük ehhez a munkához.Hangsúlyozta: szakanyagokat készítettek az iskolák számára, hogy a tanárok segítségével a diákok kibeszélhessék a történteket, azzal kapcsolatos érzéseiket, ne lépjenek túl azon, mint kellemetlen témaként.A mai nap az érzelmi részről kellene, hogy szóljon, a megemlékezésről - tette hozzá.Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó egy másik interjúban azt hangsúlyozta: ilyen esetekben a beszélgetés adhat egyfajta megnyugvást, ha hárítani próbáljuk a témát, az csak növeli a bennünk lévő feszültséget.