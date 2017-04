Veronai buszbaleset: Folyamatosan fenyegetik a meghalt gyerekek szüleit

Azóta több szülőt is zaklatnak, fenyegetnek a Facebookon – olvasható a BorsOnline -on.„Az ismeretlen, álproflról küldött üzenetek bántó, olykor, halálos fenyegetések. Többen kaptunk ilyen szörnyűséget: úgy beszélnek a balesetben elhunyt gyerekekről, mintha megérdemelték volna a »pokol tüzét«" – mesélte az egyik, neve elhallgatását kérő érintett.Az üzenetek mindig más Facebook-profilról érkeznek, így lehetetlen letiltani ket, ahogy válaszolni is az üzenetekre, mert a zaklató azonnal letiltja a címzetteket a mondanivalója célba juttatása után.Azt nem tudni, minek köszönhetőek a fenyegetőzések, többen a nyílt levél megjelenése miatt kezdődtek a támadások.Az üzeneteke miatt többen is feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.