Veronai buszbaleset - Órákkal élte túl a sofőrt a váltótársa

Tapasztalt, a nehéz pillanatokban is jó döntéseket hozó sofőrök váltották egymást a Veronában balesetező buszon. A Bors megtalálta a két, békéscsabai illetőségű sofőr ismerőseit, egykori kollégáit, akik már kész tényként közölték: sajnos V. János és K. Zoltán is életét vesztette.A buszt a baleset idején vezető V. János már az égő járműben, a helyszínen meghalt, váltótársát, K. Zoltánt még kórházba szállították, ő ott hunyt el.A sofőröket személyesen ismerő, egykori kollégák szerint mindketten legalább 25 éves munkatapasztalattal rendelkeznek, és sosem volt panasz rájuk.– Biztosan nem aludtak el, bírták a strapát. Nem egyszer utaztam velük, ismertem őket. Durrdefekt lehetett a baj, Jani elránthatta a kormányt, és nekiment a betonoszlopnak – mondta a névtelenséget kérő kolléga.Mindketten családos emberek, K. Zoltánt felnőtt, 23 éves lánya gyászolja, és az ismerősök szerint V. Jánosnak is van gyermeke.