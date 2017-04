Veronai baleset: társadalmi egyeztetésen a törvénymódosítás-tervezet

Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító autóbusz. A szerencsétlenség következtében tizenheten meghaltak. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.



Az Emmi azt írta: a veronai buszbaleset után felállított tárcaközi munkacsoport megállapításainak eredményeként a kormány a gyermekek védelme érdekében megalkotja a külföldi utazásokkal kapcsolatban szükséges törvényi szabályokat. A szabályozás összhangban van a kérdésben szervezett kormányzati konzultáció eredményeivel - tették hozzá.



A közlemény szerint a törvény kiegészül például a külföldi iskolai kirándulás fogalmával és rendelkezik a külföldi kirándulások idején történő balesetek esetén viselt felelősség kérdéséről; rögzíti, hogy a köznevelési intézményeknek maximális körültekintéssel kell eljárniuk a megbízott utaztató cég felkérése során.



Kitértek arra is, az elmúlt időszakban felmerült értelmezési nehézségek kezelése érdekében egyértelműen, törvényi szinten rendezik, hogy az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők és a tanulók önszerveződését segítő (diákönkormányzatot segítő) pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejébe be kell számítani kettő, illetve egy órát ezen feladatok ellátására.



A kormány biztosítja a DSD II. (deutsches sprachdiplom II. fokozata) nyelvvizsga-bizonyítvány honosításának ingyenességét is, továbbá konkretizálják a gyógypedagógiai ellátásban részt vevő gyermekekkel kapcsolatos szabályozást.



A javaslatban - a Magyar Rektori Konferenciával folytatott egyeztetés alapján - rögzítették azt is, hogy a már doktori fokozattal rendelkező vagy azt megszerző oktatót ne tanársegéd munkakörben foglalkoztassák hosszú éveken át, hanem - továbblépése érdekében - belátható időn (három éven) belül sorolják át. Az érintetteket a fokozat megszerzését - illetve az intézményi foglalkoztatási követelményeket - követő három éven belül adjunktussá kell átsorolni. Akik a feltételt már teljesítették, azok esetében a felsőoktatási intézményeknek 2018. szeptember 1-jéig kell eleget tenniük az átsorolási kötelezettségnek - írta közleményében az oktatási államtitkárság.