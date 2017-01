Veronai baleset: Hetvenmillió forintot meghaladó adományt gyűjtött az Ökumenikus Segélyszervezet

Lehel László elmondta: a 16 halálos áldozatot követelő tragédia másnapján indult a gyűjtés, amelynek során óriási összefogást tapasztaltak, egy emberként mozdult meg az ország. Az adományok 98 százaléka magánszemélyektől érkezett: voltak pár száz forintosak, a többségük 5-10 ezer forintos, de érkeztek százezres, sőt, milliós nagyságrendű felajánlások is - ismertette az adatokat a gyűjtést lebonyolító segélyszervezet vezetője.



Az arányok mostanában változhatnak, mert két nagy bank, egy multi és egy sportrendezvény szervezői is bekapcsolódtak az adományozásba - közölte Lehel László. Az Ökumenikus Segélyszervezet továbbra is fogad pénzadományokat a www.segelyszervezet.hu honlapon és a 11705008-20464565 számlaszámon. Lehel László kérte, hogy az átutalásokra minden esetben írják rá: "Buszbaleset".



A gyűjtés az áldozatok temetéséig, tehát várhatóan még egy-két hétig folytatódik. Azok az adományozók, akik megadták a címüket, személyre szóló köszönőlevelet és a felajánlás felhasználásáról szóló tájékoztatást kapnak. További információk találhatók az Ökumenikus Segélyszervezet honlapján, illetve Facebook-oldalán - tette hozzá.



Lehel László hangsúlyozta, hogy a segélyszervezet biztonságos adományozási csatorna, minden felajánlás az érintett családokhoz kerül, és minden a tragédiában veszteséget szenvedett család részesül az adományokból. Még nem tudják pontosan, hogyan osztják szét a felajánlásokat, de az bizonyos, hogy a családokat ért csapás mértékének megfelelően próbálnak differenciálni és egyeztetnek a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium vezetésével, ahová az áldozatok és sérültek nagy része járt. A segélyszervezet vezetője jelezte azt is, hogy az adományokat a nyilvánosság kizárásával szeretnék átadni.



Lehel László elmondta, hogy a tragédiában közvetve, távolabbi hozzátartozók, illetve ismerősök révén a segélyszervezet egyes munkatársai is érintettek.



A Ökumenikus Segélyszervezet vezetője köszönetet mondott az adományozóknak. Pénzzel nem lehet gyászt, bánatot, elkeseredést, emberi nyomorúságot megváltani, de lehet összetartozást, együttérzést, szeretetet kifejezni. "Ezt volt a célunk" - mondta Lehel László.



Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek.