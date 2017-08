Véget ér a nyári szünet, pénteken kezdődik a tanítás az iskolákban

Szeptembertől 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista és 168 ezer szakgimnazista kezdi meg tanulmányait az iskolákban, az óvodások száma 314 ezer. A nemzeti tanévnyitót idén Nagykőrösön tartják.



Az oktatási intézmények által megrendelt 12,7 millió tankönyv megérkezett tanévkezdésre, s az intézményvezetők augusztus 21-től adhatták le a pótrendeléseket is. Mint ahogy tavaly, úgy idén sem fogja a tankönyvek hiánya megakadályozni az iskolakezdést, több mint 1,1 millió gyerek pedig ebben a tanévben már ingyen jut hozzá a szükséges tankönyvekhez - közölte korábban Palkovics László oktatási államtitkár.



A tanévkezdés anyagi terheit könnyítendő korábban utalták a családtámogatásokat, az előrehozott utalás csaknem 1,3 millió családnak jelent majd könnyebbséget. Novák Katalin ifjúsági és családügyekért is felelős államtitkár a családokat segítő intézkedések között említette az ingyenes tankönyvellátást az 1-9. évfolyamon tanuló diákok számára, ami azt jelenti, hogy 1 milliónál több diák kap térítésmentesen tankönyvet. Számítása szerint egy kétgyermekes családnál ez a támogatás 35 ezer, míg egy három gyermekes családnál akár 50 ezer forintos megtakarítást jelenthet. Kitért egy friss rendeletmódosításra is, ami szerint az iskolába bevitt tankönyvek súlya nem lehet több 3 kilogrammnál, hogy a gyerekeknek ne kelljen súlyos táskákat cipelniük az iskolába.



Palkovics László korábbi közlése szerint átlagosan 3,4 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére szeptembertől.



Az államtitkár ismertette: béremelésre mintegy 21 milliárd forintot költenek a költségvetésből. Ez az alapbér emelkedését jelenti, és ezen felül nőnek a tanárok pótlékai is, összesen 10 milliárd forint értékben. Az államtitkár korábban azt is elmondta, a 2013 óta tartó bérrendezés óta átlagosan 50 százalékkal bővült a pedagógusok illetménye, és erre a célra 350 milliárd forintot költött az állam.



Hozzátette, 2013-ban egy 19 éve dolgozó, a pedagógus I. kategóriában lévő, főiskolai diplomával rendelkező tanárnak bruttó 149 ezer forint volt a bére, ez mára bruttó 274 ezer forintra nőtt. Egy pedagógus II. kategóriában lévő, főiskolai diplomával rendelkező tanárnak szintén 149 ezer forint volt a jövedelme, most 301 ezer forintot vihet haza. Kitért arra is, az OECD statisztikái szerint Magyarország az elsők között szerepel azon országok között, ahol a leginkább nőtt a pedagógusok bére, ugyanakkor a diplomás átlagbérhez képest is kiemelkedő, annak 82 százalékán áll a járandóságuk.



Az OECD-országok átlaga egyébként 80 százalék, vagyis ezt Magyarország meghaladta.



Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a tanévkezdés előtt jelentette be, hogy több mint 81 milliárdos forrásból átfogó iskolafejlesztési program indul, közel 400 településen 527 intézmény újul meg, válik korszerűbbé. Az intézkedés minden ötödik diákot érinti.



A nemzeti köznevelési infrastruktúrafejlesztési programban már 25 tanuszodát, tornatermet, iskolát, tantermet adtak át és készül további 21 tanuszoda, 13 tornaterem, 4 iskola, valamint 6 tornaterem kibővítése is zajlik.



A nemzeti tanévnyitónak a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium ad otthont. A tanévet Balog Zoltán nyitja meg, beszédet mond Palkovics László.