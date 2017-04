Védőnők egyesülete: ki kell terjeszteni az egészségügyi bértáblát a védőnőkre

Az alapellátásban dolgozó védőnők nem a szakellátásban dolgozók számára megállapított bértábla hatálya alá tartoznak - ismertette. A védőnők bérét a közalkalmazotti jogállásról szóló törvény szerinti bértáblával számolják, nem pedig az egészségügyi szakdolgozói bértábla alapján, ami 60 ezer forintos különbséget is jelenthet - jegyezte meg.



Hozzátette: a védőnői bérkiegészítés is "széthúzta" a védőnői társadalmat, mert az ellátottak alapján kaptak kiegészítést, ez azonban nem vette figyelembe a munkában eltöltött időt.



Csordás Ágnes jelezte: szeretnék "leküzdeni" a 60 ezer forintos különbséget a bérben, és szeretnék elérni azt is, hogy a munkában eltöltött időt figyelembe vegyék a bér megállapításánál.



Elmondta azt is, hogy a védőnők 89 százaléka önkormányzatnál vagy önkormányzati intézménynél dolgozik, közalkalmazottként, és országosan körülbelül ezer körzetben kell helyettesítéssel ellátni a védőnői szolgálatot.