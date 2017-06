Védje magát kedden is a napsugárzástól

Kép forrása: http://www.met.hu

Kedden is extrém UV-B sugárzás várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatásban azt írták: kedden a figyelmeztetési értéket meghaladó, 8.5-ös UV-B sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.Ezért azt kérik a szabadban tartózkodókat, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján arról is beszámolt, hogy budapesti Marczell György Főobszervatóriumukban hétfő reggel és délelőtt rekord alacsony ózontartalom értékeket regisztráltak. A reggeli értékek csaknem 20 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint a hétfői napra érvényes sokéves átlag.Kitértek arra is, hogy az UV-sugárzás Siófokon volt a legmagasabb, ott dél körül a besugárzás megközelítette a 9-es UV Index értéket, de Kékestetőn is 8-as feletti volt a déli besugárzás.A szolgálat honlapján figyelemmel kísérheti az UV Index előrejelzést is.