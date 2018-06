Varga: nem csökken egyetlen szakterület költségvetése sem

Halász: a Fidesz támogatja a biztonságos növekedés költségvetését



A Fidesz támogatja a biztonságos növekedés költségvetését - közölte Halász János, a kormánypárti frakció szóvivője szerdán Budapesten, újságírók előtt, miután a kormány benyújtotta a 2019-es költségvetési törvényjavaslatot.



A jövő évi költségvetés fő célja, hogy megőrizze és erősítse Magyarország biztonságát, fenntartsa a gazdasági növekedést, támogassa a családokat, és újabb lépéseket tegyen a teljes foglalkoztatás irányába - mondta a politikus.



Közölte: a Fidesz e célokkal teljes mértékben egyetért, ezért minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a tervezett 4000 milliárd forint értékű beruházás megvalósításával jövőre is fenn tudják tartani a 4 százalék feletti gazdasági növekedést.



Emellett a családok támogatásának folytatásaként jövőre tovább emelik a kétgyermekesek családi adókedvezményét. A foglalkoztatás ösztönzéséért pedig tovább csökkentik a munkát terhelő adókat - fejtette ki.



Halász János üdvözölte, hogy Magyarország biztonságának megőrzéséért a kormány megemeli a rendvédelmi és honvédelmi forrásokat, illetve az előrelátó tervezés jegyében az ország tartalékait.



A polgári kormányzás óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, tartósan alacsonyan tartja az államháztartás hiányát, csökkenő pályára állította az államadósságot, és tartós gazdasági növekedést ért el - sorolta. 2010 óta 12 százalékról 3,8 százalékra csökkent a munkanélküliség, és rekordokat dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek - tette hozzá.



A frakciószóvivő hangsúlyozta: 2019-ben is meg kell őrizni Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, garantálni kell az ország biztonságát, és folyatni kell az adócsökkentéseket a családok és a foglalkoztatás támogatása érdekében. Ezt szolgálja a jövő évi költségvetés - mondta.

Ismertette, egészségügyre 101 milliárddal, oktatásra 15 milliárddal, kultúrára 68 milliárddal, a közbiztonságra pedig 156 milliárd forinttal több jut jövőre.A nyugdíjak megtartják reálértéküket, sőt nyugdíjprémiumot is fizet a kormány 2019-ben is.Megemlítette azt is, hogy tartalékot képeznek a köztisztviselői kar béremelésére, a pontos szám ősszel derülhet ki, most folynak az egyeztetések.Kifejtette, hogy valamennyi, erre a ciklusra vonatkozó uniós pályázatot már kiírtak, a hangsúly a források felhasználásán lesz jövőre.A jövő évi költségvetés 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, 1,8 százalékos GDP-arányos hiánnyal és 2,7 százalékos inflációval számol - ismertette Varga Mihály.Hangsúlyozta, folytatódik tehát az államadósság mérséklődése, "bízunk benne, hogy a ciklus végére mértéke 60 százalék alá csökkenhet".2019-ben mind az általános tartalék összegét, mind a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalék összegét másfélszeresére emeli a kormány - jelentette ki.A családok támogatását nevezte a jövő évi költségvetés egyik legfontosabb elemének Varga Mihály.Ismertette: a kormány folytatja a családi otthonteremtés támogatását, a csokra jövőre 242 milliárd forintot fordítanak.Megmarad a gyes és a gyed-extra is, és 20 ezer forintra emelkedik a kétgyermekes családok adókedvezménye gyermekenként,összesen tehát 40 ezer forintra, amely mintegy 350 ezer családot érinthet. A 2016-ban megindult folyamat, hogy 5-5 ezer forinttal bővítsék az adókedvezmény összegét, tehát jövőre is teljesülni fog - mondta.Nemcsak a gyermekvállalást, de a gyermeknevelést is támogatja a kormány, ide tartozik például a bölcsődei férőhelyek számának növelése szavai szerint.