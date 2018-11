Varga Mihály: Wekerle Sándor mélyen elkötelezett volt Magyarország felemelése mellett

Wekerle Sándor személyében egy olyan politikusra emlékezünk, aki mélyen elkötelezett volt Magyarország felemelése és a magyarság történelmi értékeinek megőrzése mellett - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön, a politikus születésének 170. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a budapesti Fiumei úti sírkertben.



A miniszter a Nemzeti Örökség Intézete által szervezett megemlékezésen hangsúlyozta, hogy Wekerle Sándor, az első polgári származású magyar miniszterelnök rátermettségét, szakmai felkészültségét és politikusi kvalitásait mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy három alkalommal is - mindig válsághelyzetben - töltötte be a hivatalt. A cselekedeteit a közjó szolgálata és az ország fellendítése vezette, nem tévesztve szem elől az emberek jólétének emelését sem.



A tárcavezető szerint a Wekerle Sándor által állított példának ma sem könnyű megfelelni. "Akkor cselekszünk helyesen, ha építünk a magyarság értékeire, az emberek bizalmára, a közös munkában és a tenni akarásban rejlő erőre. A ma feladata az is, hogy képviseljük Magyarország és a magyar emberek érdekeit, és segítsük hazánk gazdasági fejlődését" - tette hozzá.



Varga Mihály kiemelte, ezért is jó látni azt, hogy az ezekre az elvekre épülő gazdaságpolitika eredményes. A rendszerváltás óta csak nagyon kevés alkalommal volt olyan időszaka a magyar gazdaságnak, amely hasonló a mostanihoz és hasonló a Wekerle idejében megvalósult gazdasági tendenciákhoz. Mindez megjelenik a foglalkoztatás alakulásában is, 27 éve nem dolgoztak annyian az országban, mint napjainkban - mondta a miniszter.



Ismertette, Wekerle Sándor első miniszterelnöki kinevezésekor mindössze 44 éves volt, pénzügyminisztériumi hivatalnokból lett az ország belső működését jól átlátó politikussá. Pénzügyminisztériumi államtitkárként, majd pénzügyminiszterként is dolgozott.



Pályafutása során olyan reformokat fogadtatott el, olyan kezdeményezéseket indított újtára, amelyek Magyarország modernizációját, a fejlődés kapuinak kitárását és az emberek élethelyzetének javítását célozták - mondta a miniszter. Példaként említette a monarchia történetében gazdasági mérföldkövet jelentő valutareformot, amelynek során az ország áttért az aranyalapú valutára, a koronára. Iparpolitikája során pedig ragaszkodott ahhoz, hogy a magyar gazdaságot mindig előnyben részesítse a külföldivel szemben - sorolta.



Mindezek mellett új adótörvényeket is kidolgozott, valamint a közmunkatanács elnökeként 1908-ban elindította a kispesti munkás- és tisztviselőtelep építését, amely ma az ő nevét viseli.



Varga Mihály felidézte, hogy Wekerle Sándor első kormányzása idején olyan magyarországi márkák indultak világhódító útjukra, mint például a Zwack, a Soproni sörgyár, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., amely később Tungsram néven vált világhírűvé.



"A mai megemlékezéssel a nemzet emlékezetében méltó helyére emeljük Wekerle Sándor alakját. Szükség van erre, mert számos olyan nagy személyisége van történelmünknek, akik a mostaninál több figyelmet érdemelnek. Meg kell teremtenünk az összeköttetést alkotó elődeink, valódi nemzeti értékeink és a ma követett utunk között" - fűzte hozzá Varga Mihály.



Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója elmondta, hogy az intézmény sokat tesz a Fiumei úti sírkert, nemzeti emlékhely népszerűsítése érdekében. Az érdeklődők hat idegenvezető segítségével vehetnek részt többek között a néhai miniszterelnökök sírjai mentén haladó és munkásságukat bemutató ingyenes sétákon.