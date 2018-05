Varga Mihály: a gazdasági növekedés erősítése a gazdaságpolitika fő célja

A következő négy év gazdaságpolitikájának legfontosabb feladata a növekedés magasabb fokozatra kapcsolása - jelentette ki az MTI-nek Varga Mihály Magyarország 2018 és 2022 közöttiA nemzetgazdasági miniszter elmondta: kulcsfontosságú a versenyképesség és a termelékenység további javítása, amelynek érdekében elengedhetetlen az innováció elősegítése, az infrastrukturális beruházások végrehajtása és a magasabb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatások és termékek előállításának támogatása.A tárcavezető emlékeztetett: a kormány 2010 után gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre. A makrogazdasági stabilitás és a fiskális fegyelem alapjainak lerakását követően a kormány stratégiai célja a növekedési fordulat és a foglalkoztatottság emelése lett."Ezért az adórendszert úgy alakítottuk át, hogy annak a növekedést támogató jellege jelentősen megerősödjék. Csökkentettük a munkát terhelő adókat és a társasági adókulcsot egyaránt. Hozzátette: az elmúlt időszak eredményei közé tartozik, hogy több mint 740 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, ezzel párhuzamosan pedig a munkanélküliségi ráta rekord alacsony szintre, 3,8 százalékra mérséklődött" - fogalmazott a miniszter.Varga Mihály emlékeztetett arra is, hogy a magyar gazdaság szerkezete 2018-ra átalakult. A növekedésbarát gazdaságpolitikának köszönhetően a magyar gazdaság 4 százalékos bővülést ért el 2017-ben, a növekedés szerkezete kiegyensúlyozottá vált és az egyensúlyi folyamatokban elért pozitív változás továbbra is fenntartható.Az Európai Bizottságnak megküldött konvergenciaprogramban az elkövetkező időszakot tekintve is hasonló mértékű gazdasági bővülés várható - mutatott rá a nemzetgazdasági miniszter.Az EU-átlagot jóval meghaladó mértékű növekedés a korábbinál jóval gyorsabb felzárkózást tesz lehetővé. A gazdaság magas növekedési ütemének fenntartásával és a fegyelmezett költségvetési politika folytatásával, folyamatosan csökkenő GDP-arányos hiánnyal 2022-re elérhetővé válik a 60 százalék alatti GDP-arányos államadósság-ráta - tette hozzá.További cél, hogy pénzforgalmi tekintetben hiány nélküli költségvetést fogadhasson el az Országgyűlés a ciklus végéig. A munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletekkel kötött megállapodás nyomán a bérekre rakódó közterhek 2022-re a régiós átlag alá csökkenhetnek. A vállalatok és az oktatásban résztvevők szorosabb összekapcsolásával bővülhetnek a vállalati képzőhelyek, ami tovább segítheti a foglalkoztatás növekedését - mondta Varga Mihály.