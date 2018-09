Varga Mihály: a felsőoktatásban is erősödtek a magyar-vietnami kapcsolatok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett konferencián a miniszter elmondta: a vietnami kormány elkötelezett a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítésében, a fejlődés lehetőségeinek feltárásában, a konkrét feladatok megoldásában. Varga Mihály pénzügyminiszterként megköszönte, hogy Vietnam nyitott a közös munkára.



Kiemelte: Magyarország elismeréssel tekint azokra a gazdasági eredményekre, amelyeket Vietnam az elmúlt években elért, és amelyek révén a délkelet-ázsiai térség meghatározó fejlődési potenciállal rendelkező országává vált.



Vietnam a magyar gazdaság fontos hídfőállása a délkelet-ázsiai térségben, ezt támasztja alá gazdasági és kereskedelmi kapcsolataink bővülése is, áruforgalmunk 2017-ben mintegy 80 százalékkal, 357 millió dollárra bővült, és a növekedés üteme 2018-ban is fennmaradt - tette hozzá.



A miniszter megjegyezte: bízik abban, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, a gyógyszer- és vegyipar, a víz, az egészségügy, az ICT (információ- és kommunikációtechnológia), a gépipar, a védelmi par, a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások területén is van lehetőség a további bővülésre.



Varga Mihály a két ország közötti oktatási kapcsolatokról szólva kiemelte, az elmúlt évtizedekben Magyarországon mintegy háromezer vietnami hallgató végzett, ez jelzése annak, hogy a magyar felsőoktatás világszerte versenyképes és keresett oktatási lehetőséget biztosít.



A miniszter elmondta azt is, a találkozón megújítják a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot, amellyel lehetőséget biztosítanak arra, hogy 2019 és 2021 között az eddigieknél is több vietnami hallgató kapcsolódhasson be a magyarországi felsőoktatásba.



Nguyen Phu Trong, a Vietnami Kommunista Párt főtitkára megnyitójában arról beszélt, országa kiemelten kezeli az oktatás és képzés ügyét, a képzés színvonala gyorsan és egyértelműen fejlődik, és minden állampolgár számára elérhető. Hozzátette: ennek során nagy figyelmet fordítanak a nemzetközi együttműködésekre, többek között Magyarországgal is, kihasználva az együttműködésekben rejlő potenciált.



Kiemelte: az oktatás és képzés területén hagyományosan jó az együttműködés a két ország között, az 1950-es évektől az 1970-es évekig Magyarországon végzett mintegy négyezer vietnami szakember felbecsülhetetlen értéket jelent a vietnami társadalomban.



Hangsúlyozta: nagyra értékelik, hogy Magyarország kétszáz vietnami fiatal számára biztosítja a részvételt a Stipendium Hungaricum ösztöndíjrendszerben.



Bódis József oktatási államtitkár arról beszélt, jelenleg 483 vietnami hallgató tanul Magyarországon, a legtöbbjük a Debreceni Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Úgy vélte, a magyar-vietnami felsőoktatási kapcsolatok ígéretesen fejlődtek az elmúlt években.



Phung Xuan Nha oktatási és képzési miniszter elmondta, a rektori konferencián 30 vietnami és 20 magyar egyetem képviselői vesznek részt, és reményei szerint tovább bővítik az egyetemek közötti együttműködést.



Felidézte: az első magyar-vietnami rektori konferencia 2014 novemberében volt Hanoiban 16 magyar és 50 vietnami felsőoktatási intézmény rektorának, tanárának részvételével, és a rendezvényen két együttműködési megállapodást kötöttek. Jelezte: a mostani rendezvényen 15 együttműködési megállapodást kötnek az intézmények.