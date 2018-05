Varga: fegyelmezett költségvetési politikát folytat az új kormány

Kiemelte: a leendő kormány 2022-ig évi 4 százalék körüli gazdasági bővüléssel számol, a ciklus végére hiány nélküli költségvetést szeretnének elérni, ezzel párhuzamosan tovább kívánja csökkenteni a felálló új kormány az államadósság GDP-arányos szintjét.



A miniszterjelölt kinevezését 10 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a parlament gazdasági bizottsága, akárcsak előzőleg a költségvetési bizottság.



Emlékeztetett: az Európai Uniónak beadott konvergenciaprogramban a 2022-ig felvázolt 4 százalék körüli éves gazdasági növekedés alapja a világgazdasági konjunktúra lesz, ezt mutatja, hogy az export az idei első három hónapban is kimagaslóan teljesített. A járműipar mellett olyan ágazatok is jelentősen bővülnek mint a szolgáltató szféra, vagy az építőipar - jelezte Varga Mihály.



A pénzügyminiszter-jelölt a gazdasági bizottságban is megismételte: az új kabinet számára elsődleges szempont lesz a pénzügyi stabilitás, a felelős költségvetési gazdálkodás megvalósítása, 2022-re pedig el kívánják érni azt, hogy az államadósság GDP-hez mért aránya a maastrichti előírások szerinti 60 százalékra, vagy az alá csökkenjen.



Varga Mihály ebben a bizottságban is hangsúlyozta: a leendő kormány kitart az adórendszer eddigi eredményei és a bejelentett járulékcsökkentés mellett.



A képviselők közül Volner János (Jobbik) felszólalásában azt kifogásolta, hogy a Magyarországon működő bankok áthárították a válságadók terheit, így például a bankadó és a tranzakciós illeték költségeit a fogyasztókra



A miniszterjelölt az ellenzéki képviselő felszólalására reagálva úgy fogalmazott: jól gondolta a kormány 2010-ben, hogy nagyobb mértékben be kell vonni az adózásba egyes szektorokat, például a pénzintézeti ágazatot. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a bankok nemzetközi viszonylatban is versenyeznek - tette hozzá. A magyarországi bankoknak növelniük kell hatékonyságukat, ugyanis magasabb költségekkel működnek régiós társaikhoz viszonyítva - mutatott rá.



F. Kovács Sándor (Fidesz) azt vetette fel, hogy több vállalkozó úgy érzi, a befizetett kamarai tagdíjért cserébe nem kap arányos szolgáltatásokat.



Varga Mihály a felvetésre jelezte: idő kell ahhoz, hogy a kamarai rendszer el tudjon érni minden vállalkozáshoz, a kormány egyelőre nem készül arra, hogy a kamarai törvényen változtasson.



A fideszes képviselő egy másik kérdésére válaszolva Varga Mihály úgy fogalmazott: az Európai Unió mostani, a következő költségvetési ciklusra vonatkozó tervezetének a megváltoztatására kell törekedni, nem fogadható el, hogy a közös célokat a térség rovására valósítsák meg.