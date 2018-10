Varga: egyre több magyar cég jelenhet meg az ázsiai piacon

Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank-csoport elismeri a magyar gazdaságpolitika eredményeit, ezt tükrözi az is, hogy az IMF néhány napja ismét felfelé módosította a magyar növekedési előrejelzését - hangsúlyozta Varga Mihály Balin az IMF és a Világbank éves közgyűlésén. A pénzügyminiszter arról is beszámolt, hogy egyre több magyar cég jelenhet meg az ázsiai piacon.



A Pénzügyminisztérium az MTI-vel pénteken közölte, Varga Mihály az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) alelnökével, Danny Alexanderrel folytatott tárgyalásáról szólva kiemelte: a bankon keresztül olyan új projektekhez kap Magyarország közvetlen hozzáférést, amelyek révén újabb magyar cégek jelenhetnek meg az ázsiai piacokon.



Varga Mihály az IMF és a Világbank-csoport éves közgyűlésével egy időben több, a magyar gazdaság, illetve vállalkozások szempontjából fontos kétoldalú tárgyalást folytatott. Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank alelnökével folytatott tárgyalásról szólva a tárcavezető kifejtette: a bank - amelyhez tavaly júniusban csatlakozott Magyarország - az ázsiai térségben évi ezermilliárd dollár nagyságrendű beruházási szükséglet finanszírozásához járul hozzá olcsó, versenyképes forrásokkal.



A tárgyaláson elhangzott, hogy a térség fejlesztéseiben a nagy tapasztalatokkal rendelkező magyar vízügyi és vízgazdálkodási vállalkozások is részt vehetnek. Magyarország szeretne hozzájárulni az ázsiai pénzintézet európai kapcsolatainak megerősítéséhez, ezért a miniszter jelezte, hogy a jövő októberi Budapesti Víz Világtalálkozón - amelynek fő témája a finanszírozás lesz - szívesen látják az AIIB elnökét és vezetőit - írták.



Varga Mihály találkozott Cyril Müllerrel, a Világbank, valamint Karin Finkelstonnal, a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alelnökével is. A megbeszéléseken szóba került, hogy a Világbank-csoport milyen módon segítheti a magyar vállalkozások nemzetközi piacra jutását, illetve a visegrádi országok közös régiós stratégiájának kialakítását is - áll a közleményben.