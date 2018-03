Vannak problémák, amiről beszélni kell - így reagált Lázár János videójára Sebastian Kurz

Német és osztrák lapok Lázár János bécsi videójáról

Az osztrák Der Standard beszámolója szerint a bécsi városvezetés egyöntetűen felháborodott Lázár János "drámai zenével manipulált videóján". Renate Brauner, a városi tanács tagja a Twitteren azt írta: a "sajnálatos módon idegenellenes" felvételen tartalmilag hamis állítások hangzanak el. "Megdöbbentett és megrémített bennünket, hogy egy politikus ilyen módon becsmérli a szomszédos ország fővárosát. Személy szerint csak azt tudom kívánni a magyaroknak, hogy nekik is olyan városaik legyenek, mint Bécs" - fogalmazott az osztrák politikus.



Barbara Novak, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) bécsi tartományi vezetője "teljességgel légből kapott ijesztgetésnek" nevezte a videót, amely az osztrák sajtó szerint Bécs Favoriten negyedében készült. Novak bocsánatkérésre szólította fel Lázár Jánost. Dominik Nepp, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) által delegált alpolgármester is helytelenítette a videót, amely szerinte a szomszédos országok közötti baráti kapcsolatok fényében "nem volt éppen udvarias húzás".



A Die Tageszeitung című német napilap arról írt, hogy az Ausztriát és Bécset jól ismerő magyarok körében visszatetszést keltett a felvétel, amely a benne elhangzó állításokat semmiféle bizonyítékkal nem támasztja alá. A cikk szerint a magyarok már tavaly is nagyot nevettek azon, amikor Orbán Viktor azt ígérte, Magyarország 2030-ra meg fogja előzni Ausztriát, most pedig, kevesebb mint fél évvel később Lázár János úgy érzi, figyelmeztetnie kell, nehogy Budapest Bécs színvonalára süllyedjen.

A német lap kommentárja szerint a magyaroknak elegük van abból, hogy fellendülés a kormányon levők luxuskiadásait és hatalmuk megőrzését szolgálja, és ezt mutatja az is, hogy pár napja ellenzéki jelölt nyerte meg nagy fölénnyel a polgármester-választást éppen Lázár városában.



A Die Tageszeitung írója azt javasolja Lázár Jánosnak, hogy a bécsi 10. kerület helyett érdemes lenne Budapest X. kerületébe, Kőbányára ellátogatnia, ahol jól láthatók a magyar kormány szociális ridegségének jelei. Ironikus módon ebben a városrészben is magas a külföldiek aránya: népes kínai közösség él itt békében együtt a magyarokkal, és a bevándorlás nem problémát jelent, hanem sokkal inkább segítséget nyújt a szegénység elleni küzdelemben.



A Die Welt című német napilap megjegyezte: a felvételen mutatott utcán a valóságban - a magyar politikus szavaival ellentétben - nincs sem piszok, sem rendezetlenség. A lap kiemelte, hogy Orbán Viktor szinte kizárólag az idegenellenes retorikára alapozza választási kampányát, Lázárt pedig a magyar menekültpolitika keményvonalasának nevezte.

A videón, mely Ausztriában nagy visszhangot váltott ki, a magyar miniszter egyebek mellett arról beszélt, hogy Bécs Favoriten városrészében, ahol 20 évvel ezelőtt még nem voltak bevándorlók, az eredeti osztrák lakosságból már csak nyugdíjasok maradtak. Mint mondta, meg akarta kérdezni néhány bevándorlótól, hogyan érzik magukat Bécsben, de nem tudtak válaszolni, mert nem beszéltek németül. Szólt a kerületben uralkodó állapotokról, a piszokról, rendetlenségről és arról is, hogy sok bécsi iskolában már nincsenek fehér gyermekek, csak muzulmánok és közel-keletiek.A Facebook szerdán eltávolította a videofilmet, később azonban újra visszahelyezte, amit az anyag hírértékével indokolt.Sebastian Kurz kancellár több más osztrák politikustól eltérően nem háborodott fel a videofilmen - közölte internetes portálján az Österreich című osztrák lap.Kurzcal szemben éles bírálattal illette Twitter-bejegyzésében a videót Renate Brauner, a bécsi városi tanács ellenzéki, szociáldemokrata (SPÖ) gazdasági tanácsosa. Mint írta, büszke bécsiként "a legélesebben tiltakozik" szülővárosának ilyetén bemutatása ellen. A kormánykoalícióhoz tartozó szabadságpárti (FPÖ) Dominik Nepp alpolgármester viszont "aránytalannak" és a két szomszéd ország közötti baráti kapcsolatok fényében "nem éppen udvariasnak" minősítette a videofelvételt.A német és az osztrák sajtó bő terjedelemben foglalkozott Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Bécsben forgatott videójával.

Korábban írtuk:

Visszaállította a Facebook Lázár János videóját

A Miniszterelnökséget vezető miniszter rövid időn belül elhíresült, majd letiltott videója visszakerült a népszerű közösségi portálra. A bécsi kommentelők egyöntetűen kiállnak Áder János mellett - számolt be a hirado.hu A Facebook szerda este visszaállította Lázár János Bécsben készített videóját, amelyet a számos jelentés miatt automatikusan tiltott le a közösségi oldal algoritmusa. A politikus megköszönte a gyors és korrekt intézkedést.A videó Magyarországon és Ausztriában egyaránt nagy visszhangot váltott ki. Az osztrák kommentelők egyöntetűen állnak ki a magyar miniszter mellett. A legnagyobb példányszámú osztrák napilap, a Kronen Zeitung portálján egymást érik azok a hozzászólások, amelyek igazat adnak a magyar miniszternek - írják.

Korábban írtuk:

Törölte a kedden feltöltött, Lázár János bécsi látogatásáról készült videót a Facebook.

Az említett videó így sem a Facebookon, sem cikkünkben nem látszik: a törlés tényét Lázár János is megerősítette közösségi oldalán. Mint írta, a videót a Facebook cenzúrázta és törölte, ez pedig a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint sérült a szólásszabadságot és a szabad véleménynyilvánítás jogát, így kéri a Facebook adminisztrátorait, tegyék újra elérhetővé a videót.

Korábban írtuk:

- Magyarország kormánya mindent megtett annak érdekében, hogy megvédje Magyarországot. Az ellenzéki pártok soha sem segítettek nekünk, egyedül kellett, hogy védekezzünk. Ausztriában a pártok összefogtak, így állították vissza a határ ellenőrzést és mozgósították a honvédséget. Az osztrákok komolyan veszik a bevándorlást: vajon a magyar ellenzéki pártok miért nem? - tette fel a kérdést Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videóban.Hétszázezerre nőtt a bevándorlók száma Ausztriában, akiknek nagy része abban a kerületben él, ahová Lázár János ellátogatott. A politikus megemlítette, megpróbált érdeklődni a migránsoknál, hogyan érzik magukat Ausztriában, ám kérdésére senki nem tudott válaszolni, mert nem beszéltek németül. - A városban város születik, ha bejönnek a migránsok. Bécsben sok olyan iskola van, ahol fehér gyerek már nincsen, csak bevándorlók gyermekei járnak oda. Ezek a közösségek teljesen megváltoztatják a régi városi hangulatot, láthatóan piszkosabbak az utcák, jóval szegényebb a környezet és jóval több a bűnözés - emelte ki Lázár János.Hozzátette, azok a bécsiek, akik még ott laknak, nagyobb félelemben élnek - ezért nagy kérdés, hogy milyen jövő vár ránk, magyarokra: mert ha beengedjük a migránsokat, akkor ez a folyamat megállíthatatlan.