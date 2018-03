Változik a vonatmenetrend a munkanap-áthelyezés miatt

A munkanap-áthelyezés miatt változik a vonatok menetrendje március 10-én, valamint március 14. és 17. között - tájékoztatta a MÁV szerdán az MTI-t.Március 10-én és 14-én pénteki, 15-én szombati, 16-17-én pedig ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.Hangsúlyozták, a 26 éven aluli fiatalok március 14-én 10 órától március 18-án éjfélig vehetik igénybe az ünnepnapokra és hétvégékre érvényes 33 százalékos kedvezményt. Mindemellett az arra jogosultak kérhetik a szokásos kedvezményeket, és az új csatornakedvezmények is elérhetők.2016-ban a március 15-i négynapos hosszú hétvégén hat százalékkal többen vásároltak menetjegyet, és mintegy 406 ezren szálltak vonatra. A MÁV ezért a várható utasforgalmi igényekhez igazodva - a helyfoglalások figyelembe vételével - az IC szerelvényekhez plusz kocsikat is felhasználnak - olvasható a közleményben.A társaság arra kéri az utazókat, hogy a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében az ünnep előtt elővételben váltsák meg a menetjegyeket és helyjegyeket, használják a jegyértékesítő automatákat és az online vásárolható, valamint a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható e-vonatjegyet.Bővebb tájékoztatás a MÁV-csoport honlapján érhető el, de hívható a Mávdirekt telefonos ügyfélszolgálata a +36 (1) 349 4949-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.