Valószínűleg rövidzárlat okozta a 64 ember halálát okozó kemerovói plázatüzet

Jenyikejev elmondta, hogy vélhetően az épület játszóházában keletkezett rövidzárlat okozta a tüzet. Jelenleg úgy látják, a rövidzárlat egy LED-es lámpatestben keletkezett, valószínűleg az odavezető vezeték túlterheltsége miatt. A lámpatest műanyag búrája megolvadt, lángra kapott, az égő műanyagcseppek pedig egy habszivacsfelületre hullottak. A főfelügyelő hangsúlyozta, hogy a tényleges ok megállapítása még folyamatban van, és az is lehet, hogy maga a lámpatest volt hibás.Jenyikejev beszélt arról is, hogy az orosz katasztrófavédelmi hatóságok minden oroszországi bevásárlóközpontot át fognak vizsgálni a kemerovói tragédiához hasonló esetek elkerülése érdekében. A főfelügyelő kifejtette: olyan tények birtokában van a tűzvédelmi hatóság, amelyek szerint egyes plázatulajdonosok szándékosan bezárják központjaikat a biztonsági ellenőrzések idején, ugyanis a biztonsági rendszerük nem felel meg a szabályoknak. Jenyikejev leszögezte azonban, hogy ezek az esetek meglehetősen ritkák. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a nagy forgalmú plázák nem mentesülnek a tűzbiztonsági ellenőrzések alól. A kemerovói Zimnyaja Visnya plázában március 25-én keletkezett tűzben 64 ember vesztette életét, köztük 41 gyermek. A legtöbben a komplexum mozitermeiben égtek halálra. Az első vizsgálatokat követően kiderült, hogy az üzletközpont automatikus tűzjelző berendezése március 19. óta nem működött, és javítását elhanyagolták. A kézi indítású riasztó üzemképes volt ugyan, de a létesítmény őrzővédő szolgálatának embere nem hozta működésbe.Ez volt az egyik legszörnyűbb tűzeset Oroszországban az utóbbi száz évben.