Választás: eddig 202 jelöltet vettek nyilvántartásba

Már több mint 400 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 202-t már nyilvántartásba is vettek közülük a választási bizottságok. A Nemzeti Választási Iroda kedd délelőtti adatai szerint több mint 400 egyéni választókerületi jelöltet jelentettek be eddig, ebből 106 a Fidesz-KDNP, 49 az MSZP-Párbeszéd, 49 a Jobbik, 46 az LMP, 33 a Demokratikus Koalíció színeiben indul.



Függetlenként négy jelöltet jelentettek be. A Magyarországi Cigányok Fóruma - Összefogás Magyarországért Pártnak 16 jelöltje vár nyilvántartásba vételre, a Közös Nevező 2018 pártnak tíz. Összesen közel 30 jelölőszervezetnek vannak bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltjei, összesen több mint 200. A választási bizottságok 202 jelölt nyilvántartásba vételéről már döntöttek: nyilvántartásba vették a Fidesz-KDNP 105 jelöltjét, az MSZP-Párbeszéd 37 jelöltjét, az LMP 20 jelöltjét, a Jobbik 19 jelöltjét, az Együtt 3 jelöltjét, a Magyar Munkáspárt és a DK 2-2 jelöltjét, valamint 3 független jelöltet.



Ezeken túl egy-egy jelöltjét vették már nyilvántartásba az Értünk Értetek - A Hiteles Pártnak, a Kell az Összefogás Pártnak, az Aquila Pártnak, A Mi Pártunk - IMÁ-nak, a Net Pártnak, a Közös Nevező 2018-nak és a Hajrá Magyarország! Pártnak, a Lendülettel Magyarországért pártnak, az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Pártnak, az Összefogás Pártnak valamint a Rend és Elszámoltatás Pártnak.



Az országgyűlési választáson az indulhat, aki a március 5-éig összegyűjti az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást. Az ajánlások ellenőrzésére három napja van a választókerületi választási irodának, a jelöltek nyilvántartásba vételéről ezután döntenek a választási bizottságok.