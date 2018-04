Választás 2018: rekordrészvétel 9-kor is, már 1 millióan szavaztak - hírek, eredmények, részvételi adatok élőben!

Szavazni kizárólag a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosító (személyi szám)

igazolása után lehet

választópolgár bármilyen típusú érvényes személyi igazolvánnyal igazolhatja magát: a kártyaformátumúval és a régi típusú, könyvecske formájú személyi igazolvánnyal egyaránt (utóbbi lehet a régi, kemény borítójú, a népköztársasági címerrel vagy a puha borítójú, a köztársasági címerrel).

a bizottság elfogadja a kártya formátumú, érvényes ideiglenes személyi igazolványt, a kártya formátumú, érvényes gépjármű-vezetői engedélyt és az 1998 végétől kiadott lézergravírozott, érvényes útleveleket is.

az egyes okmányok igénylése során, a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) azonban nem alkalmas a személyazonosság igazolására. Ha a személyazonosító igazolvány nem tartalmazza a lakcímet, akkor a lakcím (illetve személyi azonosító) igazolására is szükség van a szavazáshoz vagy lakcímkártyával, vagy a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel

személyi azonosító a lakcímkártya hátoldalán van, valamint tartalmazza a hatósági bizonyítvány, illetve az igazolás a személyi azonosító jelről

bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik dokumentumának érvényessége

szavazásra nem jogosult, visszautasított polgárokról jegyzéket vezetnek

választani reggel 6 és este 7 óra között lehet

a választáson kizárólag személyesen és - a korábban átjelentkezésüket kérők kivételével - csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet szavazni

szavazóhelyiségben csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe

ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat (az országos listásat és az egyéni választókerületit), amelyet a bizottság egy tagja a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el

a választó borítékot is kap, ebbe teheti szavazatát, mielőtt az urnába dobja

Nem érvényes az a szavazólap, amelyet a szavazatszámláló bizottság nem pecsétel le a választópolgár jelenlétében.

A szavazólapot tilos előre lebélyegezni, azt csak a választópolgár jelenlétében pecsételheti le, azaz "érvényesítheti" a bizottság egyik tagja

A szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapra bármilyen megjegyzést írtak.

A ceruzával leadott szavazat azonban érvénytelen.

Szavazni csak a szavazóhelyiségben lehet, de a szavazófülke használatára nem lehet kötelezni a választópolgárt.

A szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak egyetlen választó tartózkodhat a szavazófülkében

A cserére egy esetben, és csak az urnába helyezés előtt van mód. Az elrontott szavazólap hátoldalára a szavazatszámláló bizottság felvezeti a "rontott" megjegyzést, és bevonja. Az elrontott szavazólapok számát a választás szavazóköri eredményéről készült jegyzőkönyvben rögzítik.

A szavazatok ellenőrzésekor a szavazatszámláló bizottság nem veheti figyelembe azokat a szavazólapokat, amelyeken nem szerepel pecsét. Ezek nem jelennek meg a jegyzőkönyvben érvénytelen szavazatokként, egyszerűen úgy tekintenek rájuk mint amelyeket nem dobtak be az urnába, hanem "hazavittek" a választók..

Azok a választópolgárok, akik nem a lakóhelyükön szavaznak az országgyűlési képviselők választásán - összesen mintegy 200 ezren - zöld borítékot kapnak a szavazatszámláló bizottságtól, ebbe kell belehelyezniük a szavazólapjukat. Nagyon fontos, hogy a borítékot - mivel az "utazni fog" a választópolgár lakóhelye szerinti választókerületbe - lezárják.

Rendkívüli események - az NVI adatai szerint

Nógrád megyében a bátortenyerei szavazókör nyitásakor észlelte a plomba sérülését. Az SZSZB elnöke értesítette a HVI-t. A rendőrség ellenőrizte a bejáratot. A helyiségek átvizsgálása után kiderült, a többi plomba sértetlen, így az SZSZB 06.16 perckor kinyitotta a szavazókört és a szavazás megkezdődött.

Heves 2-es választókörzetében papírurnát kellett hozni, mert az eredetit nem lehetett lezárni.

Győrben egy választópolgár jelezte, hogy a szavazóhelyiség faliújságján a Kétfarkú Kutya Párt egy matricát helyezett el, és a falra is ragasztottak egyet. A matricákat eltávolították.

A Fejér megyei Baracskán állampolgári bejelentés érkezett a HVI vezetőjéhez, hogy az 1. számú szavazókörbe nem lehet bejutni. Kiderült, hogy a bejáratnál lévő nagykaput valaki lelakatolta. 6 óra 45 perckor a lakatot eltávolították és a szavazókör azóta megközelíthető. A probléma kb. 10 percig állt fenn.

Budapest 15-ös választókörzetének 69-es szavazókörében az SZSZB delegált tagja a szavazás megkezdése előtt jelezte, hogy az épület előtti oszlopokon pártplakátok vannak elhelyezve. Sem a jegyzőkönyvvezető sem az OEVI vezető tájékoztatását nem fogadta el, mely szerint ezen plakátok eltávolítása nem az SZSZB feladata és kifogást tud benyújtani az OEVB-hez, amennyiben ezt szükségesnek gondolja. Delegált tag továbbra is kifogásolja, hogy az SZSZB nem intézkedik saját hatáskörben a plakátok eltávolításáról és jelezte, hogy a szavazás zárásakor nem fogja aláírni a jegyzőkönyvet, mert "a választás tisztaságát megsértették a plakátot kihelyezők." A delegált tag saját maga nevében történő kifogás megírását elutasította. A rendkívüli eseményről készült jegyzőkönyvet nevezett delegált tag is aláírta.

Budapest 16-os választókörzetének 31-es szavazókörében lakossági bejelentésre ellenőrizték, hogy a szavazókör bejáratának közvetlen közelében világító festékkel "szavazz a momentumra" felirat lett felfestve a járdára 150 méteren belül.

Budapest 7-es választókörzetének 84-85-ös szavazókörében is a tűzjelző bejelzett. A tűzoltóság az épületet átvizsgálta, Tűzre, füstre utaló jelet nem találtak.

A rendkívül magas érdeklődés zökkenőmentes kiszolgálása érdekében ahonlapot átállították egy nagyobb teherbírású technológiai megoldásra - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap délelőtt az MTI-vel. A választási honlap korábban a sok megkeresés miatt egy ideig nem volt elérhető.A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első járőr 15 percen belül megérkezzen. A választással összefüggő rendőri feladatokról szóló ORFK-utasítás szerint a rendőrkapitányságok vezetőinek gondoskodniuk kell arról, hogy a szavazás napján, valamint az azt megelőző és követő napon biztosított legyen a szavazóhelyiségek környékén a rendszeres rendőri jelenlét. A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen. A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság feladata, de ha szükség van rendőri intézkedésre, akkor azt haladéktalanul meg kell tennie a rendőrnek, de biztosítani kell a választás zavartalanságát. A szavazás napján a rendőrség biztosítja a Nemzeti Választási Bizottságnak és a Nemzeti Választási Irodának otthont adó Nemzeti Választási Központot.A választásra jogosultak 13,17 százaléka, 1 036 849 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.A részvételi arány 9 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, a legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt. A fővárosban a szavazók 11,1 százaléka, 151 197 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 9,80 százalék, a 2002-es választáson 8,81 százalék szavazott 9 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 11,39 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 10,23 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 9,50 százalék voksolt 9 óráig.Baranya megye 13,71 százalék 41 603 szavazóBács-Kiskun megye 14,65 százalék 60 918 szavazóBékés megye 15,34 százalék 43 240 szavazóBorsod-Abaúj-Zemplén megye 11,74 százalék 61 450 szavazóCsongrád megye 14,14 százalék 46 780 szavazóFejér megye 14,2 százalék 48 362 szavazóGyőr-Moson-Sopron megye 13,12 százalék 47 200 szavazóHajdú-Bihar megye 13,76 százalék 58 670 szavazóHeves megye 14,85 százalék 35 697 szavazóJász-Nagykun-Szolnok megye 14,92 százalék 45 025 szavazóKomárom-Esztergom megye 13,95 százalék 34 230 szavazóNógrád megye 12,45 százalék 19 464 szavazóPest megye 13,53 százalék 135 791 szavazóSomogy megye 13,6 százalék 33 914 szavazóSzabolcs-Szatmár-Bereg megye 12,03 százalék 53 343 szavazóTolna megye 14,54 százalék 26 377 szavazóVas megye 12,35 százalék 25 287 szavazóVeszprém megye 14,23 százalék 40 245 szavazóZala megye 12,58 százalék 28 056 szavazóA következő adatok 11 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.Vasárnap a szavazás ideje alatt is szabad kampányolni, ez alól csak a szavazóhelyiségek 150 méteres környéke a kivétel. Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni. A Nemzeti Választási Bizottság 2014-es iránymutatása szerint továbbá a választási szervek tagjai a szavazás napján nem viselhetnek ruházatukon jelöltet vagy jelölőszervezetet népszerűsítő, azokhoz köthető szimbólumokat a szavazóhelyiségekben.9 óra óta elérhetetlen a valasztas.hu oldala. Először csak belassult, de most már az oldal se jelenik meg. A 9 órási részvételi adatok ezért valószínűleg csúszni fognak.

Magyarország jövője a tét a parlamenti választáson

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap kora reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.A kormányfő, a Fidesz elnöke - aki feleségével, Lévai Anikóval érkezett a szavazókörbe - úgy fogalmazott:

nemcsak pártokat, nemcsak kormányt, nemcsak miniszterelnököt, hanem jövőt választunk magunknak.

Elmondta azt is, hogy a voksolás után folytatja a mozgósítási kampányt.A választásra jogosultak 2,24 százaléka, 176 087 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 1,61 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 1,64 százalék voksolt 7 óráig. Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról.A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.Baranya megye 2,24 százalék 6810 szavazóBács-Kiskun megye 2,55 százalék 10 594 szavazóBékés megye 2,59 százalék 7300 szavazóBorsod-Abaúj-Zemplén megye 2,09 százalék 10 920 szavazóCsongrád megye 2,36 százalék 7800 szavazóFejér megye 2,26 százalék 7688 szavazóGyőr-Moson-Sopron megye 1,98 százalék 7124 szavazóHajdú-Bihar megye 2,44 százalék 10 415 szavazóHeves megye 2,45 százalék 5890 szavazóJász-Nagykun-Szolnok megye 2,53 százalék 7648 szavazóKomárom-Esztergom megye 2,27 százalék 5571 szavazóNógrád megye 2,08 százalék 3244 szavazóPest megye 2,32 százalék 23 318 szavazóSomogy megye 2,25 százalék 5605 szavazóSzabolcs-Szatmár-Bereg megye 2,18 százalék 9660 szavazóTolna megye 2,4 százalék 4351 szavazóVas megye 2,14 százalék 4382 szavazóVeszprém megye 2,43 százalék 6863 szavazóZala megye 2,11 százalék 4704 szavazó

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés

- közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap reggel 7 óra előtt az MTI-vel.Pálffy Ilona azt mondta: 106 egyéni választókerület mind a 10 285 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat. Egy helyen póttagot kellett bevonni, mert a szavazatszámláló bizottság tagja vasárnapra megbetegedett, de erről soron kívül intézkedtek. Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást. A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 8 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.Sorra nyílnak a Magyarországgal egy időzónában lévő külképviseleteken a szavazókörök, az országgyűlési képviselők választásán ezeken a helyeken is reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat, összesen 46 067 választópolgárt. Az első Amerikán kívüli szavazókör Új-Zélandon nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor, majd folyamatosan nyíltak az ausztráliai, az ázsiai, majd a kelet- és észak-európai, közel-keleti szavazókörök is.A magyarországi szavazókörökkel egy időben nyitott ki a szavazókör Svédországban (Stockholm), Norvégiában (Oslo), Dániában (Koppenhága), Hollandiában (Hága), Belgiumban (Brüsszel), Németországban (Berlin, Düsseldorf, München és Stuttgart), Franciaországban (Párizs), Svájcban (Bern), Olaszországban (Milánó és Róma), Spanyolországban (Barcelona és Madrid), Lengyelországban (Varsó és Krakkó) és Csehországban (Prága). Ezen a 18 külképviseleten 27 548 választót várnak, a legtöbben Münchenben (5106), Stuttgartban (3556), Hágában (2498) és Bernben (2451) szavaznának.Szintén a magyarországi szavazókörökkel egy időben nyitott meg külképviseleti szavazókör a Magyarországgal szomszédos országok közül Szlovákiában (Pozsony és Kassa), Ausztriában (Bécs), Szlovéniában (Lendva és Ljubljana), Horvátországban (Zágráb és Eszék), valamint Szerbiában (Belgrád és Szabadka). A kilenc külképviseleten 3538 választót várnak, Bécsben például 2205-öt, Szabadkán 756-ot. Dél-Európában szintén 6 órakor nyitott meg Bosznia-Hercegovinában (Szarajevó), Montenegróban (Podgorica), Koszovóban (Pristina), Macedóniában (Szkopje) és Albániában (Tirana), összesen 540-en voksolnának ezeken a külképviseleteken. Az afrikai kontinensen is most nyitott meg a külképviseleti szavazókör Egyiptomban (Kairó), Líbiában (Tripoli) és a Dél-afrikai Köztársaságban (Pretoria), ezen a három külképviseleten 124-en voksolnának. Közép-európai idő szerint reggel 7 órakor nyitnak a szavazókörök Írországban (Dublin), Nagy-Britanniában (Edinburgh, London és Manchester), Portugáliában (Lisszabon), Marokkóban (Rabat), Algériában (Algír), Tunéziában (Tunisz), Angolában (Luanda) és Nigériában (Abuja). Ezen a tíz külképviseleten összesen 14 306-an voksolnának, Londonban 9709-en, Manchesterben 1698-an, Dublinban 1346-an. Mivel ez a hat külképviselet olyan időzónában van, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest mínusz 1 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy - bár helyi idő szerint reggel 6-kor kinyitottak a szavazókörök - az időeltolódás miatt helyi idő szerint csak este 6 óráig szavazhatnak. A ghánai külképviselet (Accra, 11 szavazó) pedig olyan időzónában van, ahol mínusz 2 óra az időeltolódás a közép-európai időköz képest, így itt csak közép-európai idő szerint 8 órakor nyit a külképviselet, viszont csak helyi idő szerint 5 óráig lehet voksolni.Az amerikai és a kanadai magyar külképviseleteken közép-európai idő szerint vasárnap hajnalban befejeződött a voksolás a magyar országgyűlési képviselőválasztásokra. Az Egyesült Államokban és Kanadában helyi idő szerint szombaton este hét órakor fejeződött be a szavazás. A jogosultak az észak-amerikai kontinensen az időeltolódás miatt voksolhattak szombaton, mindenütt reggel hat óra és este hét óra között.Az Egyesült Államokban összesen 2357-en regisztráltatták magukat, s csaknem mindenütt magas, 80-85 százalékos volt a részvételi arány. A Külföldi Választási Iroda (KÜVI) jelen lévő vezetői arról tájékoztatták az MTI-t, hogy incidens, rendzavarás, rosszullét sehol nem történt, a szavazás mindenütt zavartalanul zajlott le. Egy panaszos bejelentés volt, mégpedig a washingtoni magyar nagykövetségen. Az amerikai fővárosban 378-an regisztráltak, és 302 szavazó jelent meg, ez 80 százalékos részvételi arányt jelent. 140-150 volt azoknak a választóknak a száma, akik - mivel nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel - a levélben leadott voksukat személyesen adták át a nagykövetségen berendezett választási helyiségben. Peterdi Anikó , a Külföldi Választási Iroda washingtoni elnöke az MTI-nek elmondta:

Egy panasztételre került sor a választási listán való részvétellel kapcsolatban. Az illető a nemzetiségi listán regisztrált, de a listán nem szerepelt, emiatt panasszal élt.

Az észak-amerikai kontinensen a legtöbben New Yorkban járultak az urnákhoz. 1070 fő regisztrált, és 947 magyar állampolgár - a szavazók 88,5 százaléka - el is ment szavazni. A csakis levélszavazásra jogosultak közül 94-en személyesen vitték be a lezárt borítékot a főkonzulátusra. Dr. Rónaszéki Áron, a Külképviseleti Választási Iroda New York-i vezetője telefonon arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az utolsó szavazó 15 másodperccel az urnazárás előtt érkezett meg, de még fogadták.A voksolás zökkenőmentes volt, hangsúlyozta, de hozzátette, hogy voltak, akiket vissza kellett utasítani, mert vagy nem szerepeltek a választási jegyzékben, vagy csakis levélben szavazásra voltak jogosultak, ám erről nem volt tudomásuk.

A New York-i misszión "több olyan eset volt, hogy valaki levélben szavazott volna, de nem kapta meg a csomagot"

Az első szavazó, Orosz Zoltán hitelesít egy urnát Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán kialakított szavazókörben az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án.

Vasárnap is hívható a Választási Információs Szolgálat



Az országgyűlési képviselők választása idején is hívható a Választási Információs Szolgálat (VISZ) tájékoztató vonala, ahol a választók a vasárnapi parlamenti választással kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ. A választási eljárási törvény a választási irodák - így az NVI - kötelező feladatává teszi a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. A választási információs szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseiben. Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölőszervezeteket az országgyűlési választásra vonatkozó jogszabályokról, a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak, például az átjelentkezéssel szavazás menetéről. Tájékoztatást adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről. A választási információs szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot. A helyi VISZ-ek címét és egyéb elérhetőségeit közzéteszik az NVI honlapján (http://www.valasztas.hu/hu/ovi/720/7200.html). Az Alkotmány utcai központi Választási Információs Szolgálaton Vannay-Skody Tamás NVI-munkatárs fogadja az érdeklődők hívásait a 06-1-795-3310-as telefonon szombaton 14 óráig, a szavazás napján pedig reggel 6-tól legalább este 7 óráig. Eddig jórészt a határon túl élő magyar állampolgárok választási regisztrációjának lehetőségéről, az átjelentkezésről és a külképviseleti szavazásról érdeklődtek a szolgálatnál, de szombattól már inkább arról érdeklődnek a választók, hol, melyik szavazókörben adhatják le voksukat és kik a jelöltek. A központi VISZ munkatársait az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik azok, akiknek kérdésük van a választással kapcsolatban. Az NVI választási információs szolgálata elektronikus leveleket is fogad a viszÓnvi.hu e-mail-címen

- közölte dr. Rónaszéki Áron.Kumin Ferenc New York-i főkonzul az MTI-nek elmondta: a főkonzulátus már tavaly ősz óta folyamatosan tájékoztatta a helybéli magyarságot a választási tudnivalókról. New Jerseyben, Connecticutben, Pennsylvaniában jártak, s ahová nem jutottak el, ott a tiszteletbeli konzulok segítségét kérték. "Egyszerű dolog a külföldi voksolás, de van néhány olyan szabály, amelyet nagyon meg kell érteni. Sokszor a magyar nyelv hivatalos fordulataiban talán már nem olyan könnyen kiigazodó idős embereknek kélt el a részletes tájékoztatás" - fogalmazott Kumin Ferenc.A kanadai fővárosban, Ottawában 120-an regisztráltak, és 94-en le is adták a szavazatukat, ez csaknem 80 százalékos részvételi arányt jelent. Valentovics Péter, a Külföldi Választási Iroda (KÜVI) ottawai vezetője szerint rendkívüli esemény, technikai malőr nem fordult elő, panasszal sem élt senki. "Ottawában összesen 240 polgár szavazott levélben" - tette hozzá Valentovics Péter.A kanadai Torontó magyar főkonzulátusán - dr. Bernhard Barbara Éva helyi KÜVI-elnök tájékoztatása szerint - körülbelül 85 százalékos volt a részvétel, a 411 regisztrált szavazóból 356-an adták le a voksukat. "Rendkívüli esemény nem történt" - hangsúlyozta dr. Bernhard Barbara Éva.A szavazás megkezdése előtt valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárja le a szavazatszámláló bizottság a vasárnapi országgyűlési voksoláson, az összes szavazókörben. A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazás céljából megjelenő első választópolgár személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzéken. Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető. A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák és a mozgóurna üres-e. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat, a nemzeti színű urnazáró szalagot megköti, az urnákra címkéket ragaszt, amelyeket lebélyegez. A lezárásnak úgy kell megtörténnie, hogy az urnából - annak szétszedése nélkül - ne lehessen szavazólapot kivenni vagy az urnába (az erre szolgáló nyíláson kívül máshol) szavazólapot betenni.Tekintettel arra, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák a szavazás folyamán végig a bizottság látóterében vannak, a korábbi voksolásokkal ellentétben azokban nem kell ellenőrző lapot elhelyezni, csak mozgóurnás szavazás esetén. Mozgóurnás szavazás során az urna lezárását követően kitöltik az ellenőrző lapot, amelyet a bizottság valamennyi tagja, valamint az elsőként szavazó választópolgár is aláír, majd az ellenőrző lapot a mozgóurnába dobják. Az országgyűlési választáson mintegy 3200 település 10 285 szavazókörében voksolhat a választásra jogosult valamivel kevesebb mint 8 millió választópolgár reggel 6 és este 7 óra között. Még a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottság feladatai közé tartozik a választási iratok, nyomtatványok kihelyezése. Ebben az időszakban - a szavazás 6 órai megkezdéséig - a bizottság és a választási iroda tagjain kívül senki sem tartózkodhat a szavazóhelyiségben a sajtó és a nemzetközi megfigyelők kivételével.- Sorra nyílnak a Magyarországtól keletre lévő országok szavazókörei, az országgyűlési képviselők választásán ezeken a külképviseleteken helyi idő szerint reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat. Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt már szombaton szavaztak. Az Amerikán kívüli első szavazókör Új-Zélandon nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor, majd folyamatosan nyíltak az ausztráliai, ázsiai, majd a közel-keleti szavazókörök is.A magyarországi szavazókörök nyitása előtt két és fél órával nyit a teheráni követség (Irán). Fél órával később, közép-európai idő szerint 4 órakor nyílik Azerbajdzsánban (Baku), az Egyesült Arab Emírségekben (Adu-Dzabi) és Grúziában (Tbiliszi) a külképviselet, a négy helyre 380 szavazót várnak. Egy órával a magyarországi szavazókörök nyitása előtt nyílik a külképviselet Oroszországban (Kazany, Moszkva és Szentpétervár), valamint Irakban (Erbíl). Közép-európai idő szerint 5 órakor nyit továbbá a külképviselet Finnországban (Helsinki), Lettországban (Riga), Litvániában (Vilnius), Fehéroroszország (Minszk), Ukrajnában (Kijev, Ungvár, Beregszász), Romániában (Bukarest, Kolozsvár, Csíkszereda) és Moldovában (Chisinau). A 15 külképviseleten 5891-en kívánnak szavazni.A Balkánon ezzel egy időben nyit Bulgária (Szófia), Görögország (Athén), Törökország (Isztambul, Ankara), a Közel-Keleten pedig Libanon (Bejrút), Jordánia (Ammán), Izrael (Tel-Aviv), Szaúd-Arábia (Rijád), Katar (Doha) és Kuvait (Kuvaitváros), Afrikában pedig Kenya (Nairobi), Etiópia (Addisz-Abeba) külképviselete. A 12 külképviseleten 897 szavazót várnak. A külképviseleteken (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) azok adhatják le voksukat, akik március 31-ig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe.A külképviseleteken szombaton és vasárnap több mint 58 ezren szavazhatnak, négy éve 28 ezren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben. A külképviseleti választási iroda (küvi) tagjai a diplomáciai képviselet munkatársai közül kerülnek ki, a küvi vezetője a Külügyminisztériumból érkezik. A külképviseleteken nem számolják össze a szavazatokat, az urnákat legkésőbb csütörtökig Magyarországra szállítják a Nemzeti Választási Irodához, és itt számlálják meg a voksokat.A több mint 10 ezer magyarországi szavazókörbe valamivel kevesebb mint 8 millió választópolgárt várnak, míg a külképviseleteken további 58 ezren adhatják le szavazataikatA magyarországi szavazókörök reggel 6 órakor nyitnak és este 7 óráig várják a választópolgárokat. A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak az országgyűlési választáson két szavazatuk van: voksolhatnak arra, akit az egyéni választókerületükben képviselőnek szeretnének, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy az országos listáról melyik pártot támogatják.A 106 egyéni választókerületben azok a jelöltek indulhatnak, akiknek sikerült 500 érvényes ajánlást összegyűjteniük. A választáson 23 párt állított országos listát, valamint mind a 13 országos nemzetiségi önkormányzatnak is van országos listája, ezekre a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok szavazhatnak. Az országgyűlési választáson az az egyéni jelölt szerez mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapja, míg a pártok között a rájuk leadott szavazatok arányában osztják ki a mandátumokat. A külképviseleteken a szavazást - közép-európai idő szerint - ugyancsak reggel 6 és este 7 óra között tartják, az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt már szombaton elkezdődik a szavazás.