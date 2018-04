Választás 2018: hírek, eredmények, részvételi adatok élőben!

Vasárnap is hívható a Választási Információs Szolgálat



Az országgyűlési képviselők választása idején is hívható a Választási Információs Szolgálat (VISZ) tájékoztató vonala, ahol a választók a vasárnapi parlamenti választással kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ. A választási eljárási törvény a választási irodák - így az NVI - kötelező feladatává teszi a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. A választási információs szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseiben. Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölőszervezeteket az országgyűlési választásra vonatkozó jogszabályokról, a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak, például az átjelentkezéssel szavazás menetéről. Tájékoztatást adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről. A választási információs szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot. A helyi VISZ-ek címét és egyéb elérhetőségeit közzéteszik az NVI honlapján (http://www.valasztas.hu/hu/ovi/720/7200.html). Az Alkotmány utcai központi Választási Információs Szolgálaton Vannay-Skody Tamás NVI-munkatárs fogadja az érdeklődők hívásait a 06-1-795-3310-as telefonon szombaton 14 óráig, a szavazás napján pedig reggel 6-tól legalább este 7 óráig. Eddig jórészt a határon túl élő magyar állampolgárok választási regisztrációjának lehetőségéről, az átjelentkezésről és a külképviseleti szavazásról érdeklődtek a szolgálatnál, de szombattól már inkább arról érdeklődnek a választók, hol, melyik szavazókörben adhatják le voksukat és kik a jelöltek. A központi VISZ munkatársait az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik azok, akiknek kérdésük van a választással kapcsolatban. Az NVI választási információs szolgálata elektronikus leveleket is fogad a viszÓnvi.hu e-mail-címen

A több mint 10 ezer magyarországi szavazókörbe valamivel kevesebb mint 8 millió választópolgárt várnak, míg a külképviseleteken további 58 ezren adhatják le szavazataikatA magyarországi szavazókörök reggel 6 órakor nyitnak és este 7 óráig várják a választópolgárokat. A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak az országgyűlési választáson két szavazatuk van: voksolhatnak arra, akit az egyéni választókerületükben képviselőnek szeretnének, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy az országos listáról melyik pártot támogatják.A 106 egyéni választókerületben azok a jelöltek indulhatnak, akiknek sikerült 500 érvényes ajánlást összegyűjteniük. A választáson 23 párt állított országos listát, valamint mind a 13 országos nemzetiségi önkormányzatnak is van országos listája, ezekre a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok szavazhatnak. Az országgyűlési választáson az az egyéni jelölt szerez mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapja, míg a pártok között a rájuk leadott szavazatok arányában osztják ki a mandátumokat. A külképviseleteken a szavazást - közép-európai idő szerint - ugyancsak reggel 6 és este 7 óra között tartják, az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt már szombaton elkezdődik a szavazás.