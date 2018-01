Választás 2018 - Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az NVB

Az országgyűlési választásokon indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat. A szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez, amelynek a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a nyilvántartásba vételről. Ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.



Az NVB korábban már nyilvántartásba vett jelölőszervezetként 37 pártot, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül ötöt.



A testület pénteki ülésén további 17 pártot vett nyilvántartásba, ezek - a kérelmek beérkezési sorrendjében - a következők: Szegényekért Párt (SZP), Haladás Párt (HP), Lehet Más a Politika (LMP), Változást Akaró Szavazók Pártja (VÁLASZ), Összefogás Párt, Nemzeti Radikális Köztársasági Párt (NRKP), Fiatalok és Idősek Társadalmi Integrációja Párt (FITIP), Közlekedő Polgárok Pártja (KPP), Iránytű Párt (IRÁNYTŰ), Nemzetegyesítő Mozgalom (NEEM), Korrupció Nélküli Magyarországért Párt (KNMP), Origó Párt (OP), Alternatív Magyar Néppárt (AMNP), Mi Nők Párt (MINŐK), Végső Esély Párt (VEP), Dolgozók Magyarországi Pártja (DMP), Mozdulj Magyarország Párt (MMP).



Nyilvántartásba vették továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közül az Országos Lengyel Önkormányzatot (OLÖ), az Országos Szlovén Önkormányzatot (OSZÖ), az Ukrán Országos Önkormányzatot (UOÖ) és az Országos Szlovák Önkormányzatot (OSZÖ).



A határozatok nem jogerősek, azok ellen három napon belül felülvizsgálat kérhető a Kúriánál.



Az április 8-ai parlamenti választáson országos listát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat március 6-ig kell bejelenteni az NVB-nél.



Az NVB azt is közölte, hogy elfogadta az országos lista kiesésével kapcsolatos iránymutatását



A testület jogértelmezése szerint törölni kell a párt országos listáját, ha egy vagy több jelölt kiesése miatt a szavazás megkezdéséig bármikor nem éri el a törvényben foglalt minimumot, a 27 egyéni jelöltet. A kiesett listát a szavazólapról törölni kell, és a kiesett listára leadott szavazat érvénytelen lesz.



Az április 8-ai parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.



Az NVB azt követően foglalkozott az országos listák helyzetével, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) javaslatot tett a bizottságnak: vizsgálja meg, szükséges-e iránymutatás kiadása a kérdésben, hogy miként érinti a már bejelentett és jogerősen nyilvántartásba vett országos listát az, ha a listaállításához szükséges jelöltek száma a törvényben előírt alá csökken.



Pálffy Ilona, az NVI elnöke az MTI-nek elmondta: egy választópolgár fordult az NVI-hez, hogy az iroda kérje a kérdésben az NVB iránymutatását. Az NVI megvizsgálta a jogszabályt és arra jutott, abban valóban nincs konkrét rendelkezés erre az esetre, ezért javaslatot tettek az NVB-nek, vizsgálja meg, szükséges-e iránymutatás kiadása. Felidézte: a jogszabály szerint csak választási szerv kezdeményezheti az NVB-nél az iránymutatás kiadását.



Az NVB kedden döntött arról, hogy szükséges az iránymutatás kiadása, és egyetértettek abban is: olyan iránymutatást kell kiadni, amely megerősíti, hogy az országos listát akkor is törölni kell, ha a jelöltek száma 27 alá csökken. A testület pénteken az iránymutatás pontos szövegéről tárgyalt.



Patyi András, az NVB elnöke a részletes vitában azt mondta, a testületnek még az egyéni jelöltek bejelentése és az egyéni jelöltekre épülő országos listák bejelentésének megkezdése előtt értelmeznie kell a szabályt, és ennek során figyelembe kell venni a választópolgári akaratot, mivel az országos lista bejelentése mögött választópolgári támogatás van.



Mint mondta, a korábbi választási eljárási törvény azt tartalmazta, hogy az egyéni jelölt kiesése nem érinti a listaállítás jogát, a 2013-ban hozott új választási eljárási törvényben ez a szabály már nem szerepel. Az új jogszabály szerint az NVB-nek törölnie kell a pártlistát, "ha a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot".



Felhívta a figyelmet arra: a korábbi szabály elhagyása tudatos jogalkotói szándékra utal, arra, hogy az egyéni jelölt kiesése érintse a listaállítás jogát. Mint mondta, ezt erősíti, hogy az önkormányzati képviselők választásáról szóló törvényben a mai napig megtalálható a szabály, hogy az egyéni választókerületi jelölt kiesése nem érinti a listaállítást.



Felidézte: az egyéni jelöltre leadott és mandátumot nem eredményező, illetve a jelölt győzelméhez nem szükséges szavazat töredékszavazatként az országos listán hasznosul. Közölte: meggyőződése szerint a jelölőszervezetek abban érdekeltek, hogy jelöltjeik az egyéni választókerületekben versengés során minél több töredékszavazatot szerezzenek, ami az országos listát "erősíti". Érvelése szerint az egyéni jelöltek visszalépése ellenétes az országos listát állító párt érdekeivel, mert azzal a párt a potenciális töredékszavazatokat veszíti el.



Fábián Adrián hozzászólásában jelezte, az iránymutatás alkalmas arra, hogy megelőzze azt a helyzetet, amikor a jelöltek úgy gyűjtenek ajánlást, hogy már a gyűjtés pillanatában tudják, nem indulnak el és csak az országos lista állítása motiválja őket.



Az NVB hét, Országgyűlés által választott tagja egyhangú döntéssel fogadta el az iránymutatást, amelyet közzétesznek a www.valasztas.hu oldalon is.



Az iránymutatás nem kötelező érvényű, a választási szervek jogalkalmazását segíti. Az iránymutatást jegyzőkönyvi döntéssel fogadták el, amely bíróságon nem megtámadható, az iránymutatás alapján hozott konkrét NVB-határozat ellen azonban kérhető jogorvoslat a bíróságon.