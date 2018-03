Választás 2018 - Tőkés László: káros lenne a külhoni magyarság számára, ha a Fidesz-KDNP elveszítené a választást

A néppárti politikus, Balog Zoltánnal, az Emberi Erődforrások Minisztériumának vezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatót, abból az alkalomból, hogy tíz éve működik budapesti képviseleti irodája.



Tőkés László úgy vélekedett: a választások alkalmával is egyfajta nemzetvédelmi küzdelem folyik. Ezért egyetért Orbán Viktor miniszterelnökkel abban, hogy ezúttal nem a választásokat, hanem a jövőnket kell megnyerni.



Ugyanis vallásunk és nemzeti hovatartozásunk jelenti az erőt adó kohéziót, vagyis Székelyföld legyen székely föld, Magyarország pedig magyar ország - tette hozzá a református püspök.



Az elmúlt évtizedben kifejtett tevékenységét összegezve elmondta, hogy annak középpontjában a kisebbségek, a kereszténység, a környezet védelme, a kulturális örökség megőrzése állt, és európai képviselővé választásával a határok feletti nemzetegyesítés példája valósult meg.



Ugyanakkor az iroda létrehozásával egyfajta erdélyi nagykövetség nyílt Budapesten - fűzte hozzá.



Tőkés László úgy vélekedett, hogy a nemzet, a külhoni magyarság érdekeinek védelmében kifejtett tevékenysége annál is inkább szükséges, mert nem csupán az "utódállamokban" tapasztal elhatalmasodó magyarellenességet, hanem európai szinten is.



"A magyarságvédelem, az identitásunk védelme, a nemzetvédelem az a platform, amelyen kifejtem tevékenységemet" - fogalmazott.



Hozzátette, hogy a migráció miatt az Európai Unióval, az ENSZ-szel, a nehezen azonosítható sötét háttérhatalmakkal és a "sorosi diabolikus boszorkánykonyhákkal" szembeni magyar küzdelem a nemzeti önvédelemről, a nemzetvédelemről szól.



Különösen fontos ez abban a helyzetben, amikor már-már átcsapnak a fejünk felett a migráció özönvízi hullámai - hangsúlyozta Tőkés László.



Úgy vélekedett, hogy a bevándorlást szabályozó európai uniós dokumentum, a dublini egyezmény reformja nem jelent mást, mint a gátnélküli migráció legitimálását.



Balog Zoltán azt hangsúlyozta, hogy Tőkés László európai parlamenti képviselővé választása hatalmas áttörést jelentettet, mert a magyarság összefogásának szimbólumává vált.



Ugyanakkor a Fidesz-KDNP 2014-ben ugyancsak a magyarság összetartozása melletti kiállást kívánta jelezni Brüsszel számára azzal, hogy Európai Parlamenti képviselő-jelöltjeinek listáján helyet biztosított egy kárpátaljai, egy délvidéki és egy erdélyi magyar politikusnak, vagyis Tőkés Lászlónak - mondta.



Tőkés László tevékenysége nem kizárólag a romániai magyarság képviseletét jelenti Európában, hanem azt, hogy a magyarság közös ügyei nem ismernek országhatárokat - mondta Balog Zoltán.