Választás 2018 - Több mint 45 ezren kérték már, hogy nemzetiségi listára szavazhassanak

A 2014-es országgyűlési választás idején 35 289 választópolgár szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben. A tájékoztatás szerint összesen 223 328 választót vettek nemzetiségi névjegyzékbe, közülük 45 875-en kérték külön azt, hogy a parlamenti szavazáson is nemzetiségiként szavazhassanak. Ennek azért van jelentősége, mert ha valaki nemzetiségi választóként akar részt venni az országgyűlési választáson, akkor az egyéni képviselőjelölt mellett nem pártlistára, hanem a saját nemzetiségének listájára szavazhat.A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben. Nemzetiségi listát az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak. Az április 8-ai választásra is névjegyzékbe vett nemzetiségi választók között a legtöbben romák, összesen 20 183-en. Németek 18 191-en, horvátok 2057-en, szlovákok 1617-en, ruszinok 1005-en, románok 811-en, ukránok 513-an, szerbek 399-en, örmények 271-en, görögök 241-en, lengyelek 222-en, szlovének 205-en és bolgárok 160-an jelezték, hogy áprilisban nemzetiségiként szavaznának. A 2014-es országgyűlési választás idején 22 022 szavazat kellett a kedvezményes mandátumhoz, ezt egyik nemzetiségi önkormányzat sem tudta elérni.A nemzetiségi névjegyzékbe történő regisztrációs kérelmet be lehet nyújtani online a www.valasztas.hu oldalon, illetve a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodában személyesen vagy levélben. A nemzetiségi regisztrációs kérelmen külön jelölni kell, ha valaki az országgyűlési választáson nemzetiségiként akar szavazni. A nemzetiséghez tartozásról szóló nyilatkozat bármikor visszavonható, és a kérelmet később is bármikor be lehet nyújtani. Aki azonban az április 8-ai választáson szeretne nemzetiségiként szavazni, az március 23-ig nyújthatja be kérelmét. Aki korábban már nemzetiségi választópolgárként regisztrált az országgyűlési választásra, annak most nem kell új kérelmet beadnia, mert az továbbra is érvényes.Azt, hogy a választópolgár szerepel-e a nemzetiségi névjegyzékben, a február 9-től postázandó értesítőn is megtalálja. A jogszabályban elismert 13 nemzetiség a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.