Választás 2018 - Szijjártó: az ENSZ emberi jogi bizottsága ne avatkozzon bele a választási kampányba!

A tárcavezető az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: a bizottság "egyértelműen Soros György és a migránsok oldalára állt a magyar emberekkel szemben". Tűrhetetlen, hogy a bizottságnak fontosabbak a migránsok jogai, mint a magyar emberek joga a biztonsághoz - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter kiemelte: az Orbán-kormány semmilyen nyomásgyakorlásnak nem enged, "a migránsokat nem fogjuk beengedni, Magyarországot megőrizzük magyar országnak".



Úgy vélte, a vasárnapi választás tétje, hogy továbbra is olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely megvívja a harcot a magyar emberek biztonságáért a bevándorláspárti erőkkel szemben, vagy olyan kormány alakul, amely ezt a harcot feladja. Az ellenzéket ugyanúgy Soros György irányítja, mint az ENSZ emberi jogi bizottságát - közölte.



A külügyminiszter szerint a magyar embereknek joguk van biztonságban élni, "a hazánk, gyerekeink, unokáink jövője a tét".



Az ENSZ emberi jogi bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd ellen, amelynek célkeresztjében a kisebbségek, a többi között a romák és a muszlimok állnak. A bizottság felszólította Magyarországot arra is, hogy vonja vissza azt a törvényt, amely lehetővé teszi a rendőrségnek az illegális határátlépők kitoloncolását anélkül, hogy menedékkérelmet nyújthatnának be. Emellett a testület szorgalmazza, hogy a kormány utasítsa el az úgynevezett Stop Soros törvénytervezetet, amely felhatalmazná a belügyminisztert, hogy nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva betiltson migránsokat segítő civil szervezeteket.