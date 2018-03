Választás 2018 - Szél: anyagi biztonságra és megfelelő oktatásra van szükség

A kabinet elpazarolta az uniós forrásokat, és elkezdtek már hitelből is lopni - fogalmazott. Hozzátette: a kormány nem foglalkozik a fiatalokkal, letett róluk. Szél Bernadett Bírálta a kormányfőt azért is, mert a március 15-ei ünnepi beszédében akkor hívta "harcba" a fiatalokat, amikor azok tömegesen menekülnek külföldre.



Kutatások bizonyítják, hogy nagyon nagy a baj, a fiatalok számára a legsúlyosabb gond a létbizonytalanság, a második a kiszámíthatatlan jövő. Az LMP azt szeretné, ha a fiatalok nem félnének - szögezte le.



Közölte: pártja konzultált a külföldön élőkkel, amiből kiderült, hogy többségük egzisztenciális okokból hagyta el az országot, de a fojtogató légkör miatt is sokan mentek el.



Az egyik legaktuálisabb feladatnak nevezte a kivándorlás megállítását, a külföldön élő fiatalok hazahozatalát. Ehhez szerinte anyagi biztonságot és megfelelő oktatást kell biztosítani.



Szél Bernadett kijelentette: a pártja által ígért háromkulcsos adórendszer tízből kilenc dolgozónak kedvezne. A továbbtanuló fiatalok után 24 éves korig biztosítanák a családi adókedvezményt és a családi pótlékot, és még a PhD-fokozat megszerzését is ingyenessé tennék. A társelnök minőségi oktatást ígért, amely nem lexikális tudást ad, hanem kompetenciákat fejleszt, kreatív problémamegoldásra tanít, a gyermekek csökkenő terhei mellett.



Szél Bernadett az oktatás fontos feladatának nevezte az esélyek kiegyenlítését, ezért hangsúlyosan szólt a korai fejlesztés szükségességéről, de pártja alapállásának nevezte azt is, hogy minden fiatal végzettséghez jusson. A politikus minőségi szakképzést sürgetett, és bírálta a tankötelezettség leszállítását.



Az ehhez szükséges forrásokat az LMP antikorrupciós programja segítségével teremtenék meg - tette hozzá.



A fiatalokat a Vállalkozz itthon! programjukkal is segítenék, amelynek része például a pénzügyi tanácsadás vagy inkubátorházak létesítése.



Orvosolnák a lakhatási válságot, lakásügynökséget ugyanakkor a kormányoldal állításával ellentétben a fiatalok számára indítanának, nem migránsoknak - szögezte le.



Támogatást nyújtanának a kaucióhoz, az otthonteremtési kedvezményt pedig használt lakás vásárlásához vagy felújításához nagyobb mértékben nyújtanák - sorolta.



Álhírnek nevezte a Fidesz azon vádját is, hogy eltörölnék a családi adókedvezményt. Leszögezte: azt még meg is dupláznák az egygyermekesek esetében.



Hadházy Ákos, az LMP társelnöke a legsúlyosabb korrupciós eseteknek azokat nevezte, amelyek az oktatásban valósulnak meg, azok ugyanis a jövőt lopják el. Ösztöndíjprogramokat szorgalmazott, és sérelmezte, hogy "ellopták" a roma programok forrásait, holott ott is ösztöndíjak segíthették volna a fiatalokat.



Balázs Péter volt uniós biztos azt kifogásolta, hogy míg máshol 10-20 éves terveket készítenek a felelős politikusok, Magyarországon a jövővel kevésbé foglalkoznak. Sorsközösségbe zár minket a jövő, az, hogy mit teszünk érte: feléljük-e a jövőt, kimerítjük-e az erőforrásokat - fogalmazott. A legnagyobb értéknek a humán erőforrást nevezte, és súlyos problémaként értékelte az elvándorlást. Olyan kormány kell, amely idehozza Európát, nem a fiatalok mennek el érte - jelentette ki Balázs Péter.