Választás 2018 - Origo: a Kúria a Fidesz kárára tévedett

A Fideszt érte a legnagyobb sérelem a szavazatok összesítése során, a Kúria döntésével elvettek a párttól feltételezhetően több ezer szavazatot és egy parlamenti mandátumot - mondta Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-nek.



Hidvéghi Balázs szerint az Alkotmánybíróság csütörtökön kimondta, hogy a Kúria döntése "jogsértő és törvénytelen" volt.



Ezzel a Kúria egy, feltehetően a Fidesz által elnyert mandátumot gyakorlatilag elvett a párttól - fűzte hozzá.



Úgy fogalmazott: több ezer szavazatot nem vettek figyelembe a választási eredmények megállapításánál, amelyeket ha figyelembe vettek volna, nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy eggyel több parlamenti mandátumot szerzett volna a Fidesz.



A kommunikációs igazgató délután a közmédiának nyilatkozva felidézte: a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntése szerint több mint négyezer levélszavazatot nem vettek figyelembe és érvénytelennek nyilvánítottak a voksok összesítésekor arra hivatkozva, hogy azokat hagyományos borítékban küldték vissza, nem pedig az NVI által küldött borítékban.

Felidézték: a Fidesz az Ab-hoz fordult, mert több ezer levélszavazatot érvénytelenítettek arra hivatkozva, hogy nem szabályos borítékban küldték el. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) szavazatszámlálói a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntése alapján minden "hagyományos" postai borítékban feladott szavazatot érvénytelennek minősítettek, pedig erre a vonatkozó jogszabályok nem adnak lehetőséget.Kiemelték: a választási eljárási törvény egyértelműen felsorolja, hogy milyen okokból lehet érvénytelennek tekinteni egy levélszavazatot, ezekközött pedig nem szerepel az, hogy nem az NVI által kiküldött borítékban küldték vissza a szavazatot.Úgy folytatták: az NVI-nek regisztrálnia kell minden érvénytelennek nyilvánított szavazatot, az érvénytelenségi ok megnevezésével együtt. A "hagyományos" postai borítékban feladott szavazatokat hivatalosan azért nyilvánították érvénytelennek, mert "nem volt lezárva a boríték". A Fidesz által delegált megfigyelők észlelték ezt a visszásságot, a helyszínen tiltakoztak az érvénytelenítés ellen, erről jegyzőkönyvet is felvetettek.Az Origo azt írta: az "ellenzéki delegáltakkal felduzzasztott" NVB elutasította a kifogást, a döntés ellen a Fidesz a Kúriához fordult. A Kúria tájékoztatást kért az NVI-től, hogy amennyiben érvényessé nyilvánítja a szavazatokat, változik-e a listás mandátumok elosztása. Jelezték: az NVI válaszából kitűnik, hogy több mint 4000 szavazatot nyilvánítottak ebből az okból érvénytelennek, ha ezek közül 506-ot a Fidesz kapott volna, akkor a Jobbik eggyel kevesebb, a Fidesz pedig eggyel több mandátumot szerzett volna az országos listáról. A Kúria ezek után, az NVI tájékoztatásával ellentétben azt mondta ki, hogy nem lehet utólag megállapítani, hány szavazatról volt szó, nem lehet rekonstruálni az eseményeket.Felhívták a figyelmet arra: most az Ab döntött a kérdésről, és határozatában megállapította, nincs olyan jogszabályi rendelkezés a választási eljárásról szóló törvényben, amely előírná a kiküldött válaszboríték vagy a biztonsági csík kötelező alkalmazását, vagy úgy rendelkezne, hogy ezek hiányában érvénytelen a szavazat.Nem szerepel a törvényben olyan jogi korlátozás, mint amilyet a Kúria végzése annak eljárási alapelveiből értelmezés útján kiolvasott, és amelynek révén a más borítékban küldött szavazatokat arra hivatkozva nyilvánította érvénytelenné, hogy az ilyen borítéknál a sérülés hiánya nem állapítható meg - idézték az indoklást a portálon.A cikkben tudatták azt is, hogy az alkotmánybíróság megállapította: "felveti az alaptörvény-ellenesség kételyét", hogy a Kúria megkísérelte a választási eljárásról szóló törvényt kiegészíteni azzal, hogy a törvényben nevesített nem lezárt boríték fogalmába beletartozónak tekinti mind a sérült, mind a sima borítékot.Ugyanakkor - közölték - az Ab értékelése szerint ebben az ügyben a testület nem illetékes, mert nem "ténybíróság".