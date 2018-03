Választás 2018 - KDNP: a Jobbik újabb terrorszervezettel való kapcsolatára derült fény

Hollik István országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP-s jelölt pénteken, Budapesten a közmédiának nyilatkozva kifejtette, a Jobbik hivatalosan is fogadta az Országházban azt a fegyverkereskedőt, akit a Terrorelhárítási Központ (TEK) szerdán fogott el a német ügyészség kérésére.



Vona Gábor iszlám és egyéb szélsőséges szervezetekhez fűződő kapcsolatai már így is nagyon súlyoskérdéseket vetnek fel - jelentette ki, hangsúlyozva: "ott vannak a szürkefarkasok, aztán Vona Gábor és a pápa elleni merényletkísérletben résztvevő Celebi közötti barátság, meg az iszlám iráni rajongás, most meg ez a fegyverkereskedő".



A kormánypárti politikus felszólította Vona Gábort, tisztázza ennek az újabb botránynak a részleteit, vagyis pontosan miért, milyen céllal tart a Jobbik kapcsolatot fegyverkereskedőkkel.