Választás 2018 - Karácsony: az EU-s pénzek nélkül nem Orbán lenne a miniszterelnök

Karácsony Gergely a Liberális Magyarországért Alapítvány európai források felhasználásáról rendezett hétfői, budapesti konferenciabeszélgetésén azt mondta: Orbán Viktor úgy tekint az európai uniós forrásokra, mint "Putyin az orosz gázra", azaz egy olyan "kvázi ingyen pénzként", amelyből "természetesen valamit adni kell az embereknek is", de leginkább a nem hatékony, oligarchikus gazdasági rendszert kell finanszírozni belőle, amely az országlás gazdasági hatalmát biztosítja. Hozzátette: ha ezek a pénzek nem lennének, akkor nem Orbán Viktor lenne Magyarország miniszterelnöke.



Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje úgy vélte: ugyan Magyarország az európai uniós tagság révén egy olyan közösség részese, ami elvileg megvédi az országot "mindentől, ami zsarnokság felé visz", az elmúlt 8 évben mégis egyfajta "zsarnoki hatalomgyakorlás" alakult ki hazánkban, és ezzel a helyzettel EU nem nagyon tud mit kezdeni.



Az európai unió közössége nem arra adja a forrásokat, hogy "a miniszterelnök családtagjai a saját lábukra álljanak", hanem Magyarország felzárkóztatására - fogalmazott.



Karácsony Gergely közölte: miniszterelnökként ezért élen járna egy olyan európai uniós reformban, amely EU-s források felhasználása kapcsán "kőkemény" garanciákat, a demokrácia és a jogállamiság minden értékének biztosítását várná el. A józan paraszti ész szerint ezt el is kellene várni, csak sikerült Orbán Viktornak egy precedenst teremteni arra, hogy mi történik akkor, ha valaki egy klubba befelé menet még rendesen viselkedik, amikor viszont már bent van, akkor nem érzi magára kötelezőnek a játékszabályokat - tette hozzá.



Hangsúlyozta: Magyarország, ahol jelenleg a legcentralizáltabb a EU-s források elköltése, "csodát tudna tenni", ha a pénzek elosztása közelebb kerülne az emberekhez, átlátható lenne, és egyre inkább az emberi tudás, a humántőke fejlesztése irányába menne el.



Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke a felcsúti kisvasutat példaként hozva úgy vélte: piaci alapokra kell helyezni a támogatási rendszert, különben a visszaélések tárháza lesz. A Liberálisok elnöke a közös EU-s pénzügy és a támogatások felhasználásának hatékonyabb ellenőrzése mellett érvelt.



A beszélgetésen részt vett Balázs Péter volt külügyminiszter, Szent-Iványi István, a Liberálisok külügyi szakpolitikusa, és Martin József, a Transparency International magyarországi vezetője is, akik egyetértettek abban, hogy Magyarország európaibb lett 1990-hez és 2004-hez képest is, de ebben kevesebb szerepe van az EU-s támogatásoknak, amelyeket hazánk nem tudott igazán hatékonyan felhasználni.