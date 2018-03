Választás 2018 - Jobbik: összeállt a súlyos ügyek mozaikja

Szilágyi György hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: már érthető, miért élvezte Orbán Viktor miniszterelnök barátságát az Interpol által is körözött Ghaith Pharaon, aki a Jobbik képviselőjének állítása szerint szakértője a pénzek tisztára mosására alkalmas arab párhuzamos pénzügy rendszernek.



A képviselő felhozta az egyesült államokbeli magyar kitiltási ügyet is. Szerinte kezd beigazolódni a hír, miszerint annak idején dollármilliókkal kaptak el egy diplomata útlevéllel rendelkező futárt az Egyesült Államokban, a forrást pedig később Vida Ildikó, az adóhatóság akkori elnöke igazolta le.



"Értelmét nyeri az a pár hónappal ezelőtt felröppent hír is, ami szerint az Amerikai Egyesült Államok azt tervezi, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt és a kormány több tagját ki kívánja tiltani az Amerikai Egyesült Államokból" - folytatta. Szerinte ennek hátterében a tanúvédelmi programba bevont férfi vallomásai állhatnak.



Úgy ítélte meg, ezen ügy magyarázza meg azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök miért nem fogadta Orbán Viktort, de választ ad Kósa Lajos miniszter ügyére is. Megjegyezte: a Magyar Nemzet által hétfőn közölt cikkben is 1300 milliárd forintos összegnek megfelelő forrásról van szó. A Kósa Lajos ügyében felmerült örökség forrását Németországban nem találták - folytatta -, "minden valószínűség szerint ez egy olyan fedőakció lehetett a Fidesz részéről, amivel ezt az 1300 milliárd forintot próbálták tisztára mosni".



Szilágyi György szerint a miniszterelnöknek és a kormány tagjainak választ kell adniuk az ügy kapcsán felmerülő kérdésekre, és ha a kormányfő nem tudja magát tisztára mosni, távoznia kell a közéletből.



Kifogásolta azt is, hogy bár az FBI egy éve jelezte az ügyet a magyar hatóságnak, az mégsem hallgatta ki a tanúvédelem alatt álló férfit annak ellenére, hogy nemzetközi körözés alatt áll.



Szilágyi György arra a kérdésre, hogy pártja tájékozódik-e hivatalosan az ügy részleteiről, azt felelte: a nyomozás nem egy politikai párt feladata, az információk relevánsnak tűnnek.



A politikus kérdést kapott arról is, hogy a Független Kisgazdapárt egy jelöltje feljelentést tesz, mert állítása szerint a Jobbik pénzt ajánlott neki a visszalépéséért. Szilágyi György azt felelte: a Jobbik semmiféle anyagi juttatást nem adott a Független Kisgazdapártnak, a rágalommal szemben pedig jogi úton járnak el.