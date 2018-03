Választás 2018 - Hétfőig kell megválasztani a szavazatszámláló bizottságok tagjait

Hétfőn 16 óráig kell megválasztani a szavazatszámláló bizottságok tagjait az áprilisi országgyűlési választásra.



A jogszabály szerint a szavazatszámláló bizottság (országszerte 10 286 ilyen van) három tagját és a szükséges számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testületének a helyi választási iroda javaslatára legkésőbb március 19-én 16 óráig kell megválasztania.



A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a választás napján a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és - ha szükséges - a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában. Munkájukért díjazást kapnak - ez egy január elején kiadott miniszteri rendelet értelmében 20 ezer forintról 35 ezer forintra emelkedett - és mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól. A szavazatszámláló bizottságnak emellett tagjai lehetnek a választókerületben jelöltként indulók megbízottjai is (jelölőszervezetenként két-két ember), őket március 23-án 16 óráig lehet bejelenteni.



A megbízott tagok díjazásáról a megbízójuk gondoskodik. A szavazatszámláló bizottság működőképességéhez legalább öt tag kell, így ha a pártok delegáltjaival együtt sincs meg az öt tag, akkor a képviselő-testület által megválasztott póttagok közül hívnak be valakit a testületbe.