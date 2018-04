Választás 2018 - Fidesz: DK-s kampányleveleket kapott több debreceni iskola

Pósán László emlékeztetett rá, hogy egy magánszemély bejelentése nyomán - miszerint Gyurcsány Ferenc aláírásával ellátott kampánylevelet kapott a helyi Szoboszlói úti általános iskola -, a helyi választási bizottság kimondta a törvénysértést, és eltiltotta a pártot a hasonló lépésektől.



Varga Zoltán, a DK helyi jelöltje elismerte a megkeresést, és azt nyilatkozta, hogy egyszeri, véletlen esetről volt szó.



Pósán László csütörtöki sajtótájékoztatóján ugyanakkor arról számolt be, hogy további két debreceni általános iskola is kapott azóta DK-s kampánylevelet.



Pósán szerint Varga Zoltán is olyan, mint a főnöke, "hazudik reggel, délben, este". A történtek azt jelzik, hogy a "DK fittyet hány a jogszabályokra, tudatosan 'behúzza' az iskolákat a kampányba".



A fideszes politikus emlékeztetett rá, hogy a DK nem először vonja be a diákokat a kampányba: Czeglédy Csaba diákszövetkezeteinek tagja is dolgoztak kampányban, mint ahogy Budapesten diákok iskolaidőben plakátoztak a DK-nak.